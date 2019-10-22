Трехсекционный трамвай опробуют на маршруте до Висима

Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева в рамках часа депутата на пленарном заседании Пермской городской думы сообщила о том, что в ближайшие три года муниципалитет приобретет три трехсекционных трамвая, которые будут курсировать от станции Пермь II до станции Пермь I.

Депутат Вероника Куликова усомнилась в «продуманности управленческих решений», так как, по ее данным, 70% путей находится в аварийном состоянии, в связи с чем трехсекционные трамваи не смогут по ним ездить. Кроме того, по словам депутата, радиусы поворотов на трамвайных путях не позволят эксплуатировать три вагона одновременно. По словам Людмилы Гаджиевой, трехсекционный трамвай будет опробован на маршруте от станции Пермь II до микрорайона Висим.