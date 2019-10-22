Издатель Forbes в России подал в суд на «Сафмар»

Издатель Forbes в России АО «АС Рус Медиа» подал иск против АО «Группа Сафмар» в Арбитражный суд Москвы, сообщил “Ъ” представитель компании.

В иске Forbes требует «признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия» распространенное заявление «Сафмар» о якобы коррумпированности журналистов издания. Также в иске Forbes Россия просит обязать группу «Сафмар» удалить эту информацию со своего сайта и разместить опровержение.

Ранее группа «Сафмар» распространила заявление о том, что данные в материале Forbes Елены Березанской, Елены Тофанюк и Ирины Юзбековой, опубликованном 11 октября, не соответствуют действительности и обвинила издание в коррумпированности. В материале Forbes сообщал о том, что общий долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, составляет около 1 трлн руб. Михаил Гуцериев возглавляет совет директоров группы «Сафмар» и НК «Русснефть».

Валерия Лебедева