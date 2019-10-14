Издатель Forbes подаст в суд на группу «Сафмар»

Издатель журнала Forbes в России компания «АС РУС МЕДИА» приняла решения подать иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщил генеральный директор «АС РУС МЕДИА» Эльмар Муртазаев в Facebook. Решение было принято в связи с заявлением «Сафмар», в котором журналистов Forbes и руководство издания назвали «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики» в ответ на публикацию о триллионе рублей долга у семьи господина Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова.

«Компания "АС Рус Медиа" намерена подать в суд иск к "Сафмар" о защите деловой репутации. Российские СМИ, увы, обычно выступают в судах в качестве ответчиков — ну что же, пришло время изменить эту тенденцию. Для нас это нетипичная мера, но речь идет о честном имени редакторов и журналистов, упомянутых в заявлении. Лично мне не очень приятно, если через годы это заявление будет всплывать на просторах интернета без необходимого контекста и правовых оценок»,— написал господин Муртазаев. Он добавил, что Forbes уверен в достоверности данных, приведенных в статье, и корректности расчетов; данные, оценки и экспертные заключения будут предоставлены, если «Сафмар» решит подать иск в суд к Forbes.

Напомним, Forbes насчитал у семьи господина Гуцериева долгов почти на триллион рублей — это 1% от всей банковской системы России. По версии Forbes, значительная часть этих обязательств — 320 млрд руб.— пришлась на банк «Траст».

О том, за что клан Гуцериевых мог задолжать такую сумму,— в публикации “Ъ FM”.