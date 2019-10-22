Прокуратура добивается взыскания с ульяновской фирмы 1,7 млн рублей пени

В селе Ундоры Ульяновской области прокуратура потребовала взыскать с ЗАО КСУ «Гидроспецстрой» более 1,7 млн. руб. пени за просрочку исполнения обязательств по госконтракту. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Как установила прокуратура, в августе 2016 года ФГУ «Средволгаводхоз» заключило с организацией контракт на выполнение за счет средств госбюджета работ по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища стоимостью более 177,5 млн руб. Однако ЗАО КСУ «Гидроспецстрой» свои обязательства не исполнило. Кроме того, фирма не только приостановила работы в марте 2018 года, но и проигнорировала претензию заказчика. Также установлено, что в процессе работы компания использовала бывшие в употреблении трубы. Все это причинило ущерб на сумму более 61 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Алена Смирнова