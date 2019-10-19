Александр Григорян покинул пост главного тренера ФК «Тамбов» после очередного «невезения»

Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» из Екатеринбурга (1:2). По ходу этой встречи номинальным хозяевам (подопечные Александра Григоряна по-прежнему домашние матчи проводят в Саранске, так как реконструкция стадиона «Спартак» в Тамбове еще не завершилась) удалось выйти вперед в середине второго тайма.

На 61-й минуте нападающий Владимир Обухов открыл счет, реализовав пенальти. ФК «Тамбов» продолжил прессинг соперника, не стал прижиматься к воротам. Однако уже на 73-й минуте форвард гостей Владимир Ильин сравнял счет ударом в падении головой, после навеса в штрафную с правого фланга. Еще через три минуты после подачи углового защитник «Урала» Вараздат Ароян первым оказался на добивании и вывел свою команду вперед. Этот результат и остался на табло «Мордовия Арены», на трибуны которой пришло около 1,8 тыс. зрителей.

После встречи стало известно, что Александр Григорян сам подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова», а руководство клуба, занимающего последнее место в РПЛ с восемью очками, ее приняло. «В целом за мое пребывание накопилось несколько матчей, где нам не повезло. В мужском футболе я не таких больших результатов добился, но в «Луче» и «Нижнем Новгороде» не проигрывал по 10-12 туров. Могу отличить везение и невезение. Если тренер начинает сомневаться, то он должен уйти в отставку. В женском футболе были моменты, когда я не поигрывал три года. Настало время, когда должен прийти более удачливый тренер», – так господин Григорян прокомментировал свое решение в эфире телеканала «Матч ТВ». В следующем туре, 24 октября, «Тамбов» на своем поле должен встретиться с «Уфой».

Подробнее о том, когда и зачем приехал в Тамбов Александр Григорян, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Тамбов'' приценился к премьер-лиге».

Андрей Цветков