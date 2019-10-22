В Казани начался суд по делу о хищении 88 млн рублей при закупке видеорегистраторов для московского метро

Накануне в Московском райсуде Казани стартовал судебный процесс над 32-летним директором научно-производственной фирмы «Мир» Александром Утеевым, которого обвиняют в хищении 88 млн руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.

По данным следствия, фирма «Мир» в прошлом году взяла на продажу видеорегистраторы у екатеринбургской компании «Спектр» стоимостью 88 млн руб и продала технику московскому метрополитену за 93,7 млн руб. Однако, деньги екатеринбургская компания в итоге не получила.

Позже против господина Утеева возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 7 ст. 159 УК РФ). В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Первое заседание по делу о хищении имущества отложили из-за неявки подсудимого. По словам его адвоката, господин Утеев был госпитализирован. Следующее заседание пройдет 5 ноября.

"Ъ-Казань"