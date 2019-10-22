Британцы хотят, чтобы банки сообщали им об их финансовых сложностях

Британцы хотели бы, чтобы банки отслеживали их траты и предупреждали клиентов о том, что им грозят проблемы с долгами и предлагали помощь. Это показал опрос, проведенный центром Populus по заказу британской исследовательской организации Money and Mental Health Policy Institute (MMHPI). В нем приняли участие 2 тыс. британцев.

По мнению половины опрошенных, банки с помощью смс или иных инструментов должны предупреждать клиентов, что их финансы вот-вот выйдут из-под контроля. Две трети опрошенных хотели бы в такой ситуации получить консультационную помощь банка, чтобы решить свои финансовые проблемы.

«Ежегодно в Англии около 100 тыс. человек, имеющих проблемы с долгами, пытаются покончить с собой. Многие из них никому не признаются в этом и не просят помощи,— говорится в исследовании MMHPI.— Очень многое могли бы изменить такие простые вещи, как обращение банка к клиенту через СМС с вопросом о неожиданном сокращении поступлений на счет и предложение помощи».

Сами банки, как выяснили в MMPHI, пока не знают, как можно было бы использовать данные клиентов для их финансовой поддержки, поскольку у них зачастую нет полной картины, то есть данных обо всех банковских счетах, кредитных картах и вложениях конкретного клиента. В связи с этим MMPHI в заключении своего исследования рекомендует британским финансовым регуляторам разработать соответствующее руководство для банков.

Алена Миклашевская