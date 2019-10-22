В Воронежской области в ДТП погибли трое человек

Вчера примерно в 22.35 в Павловском районе Воронежской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает УМВД по Воронежской области. По предварительным данным, на 643 км автодороги М-4 «Дон» 25-летний водитель ВАЗ-2107, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, допустил столкновение со встречным грузовиком «МАН» под управлением 43-летнего жителя Краснодара. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры, 20 и 22-летние местные жители, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

Владимир Зоркий