В Оренбурге собственники 51 дома выберут способ управления до конца октября

Администрация Оренбурга провела подготовительную работу для решения вопроса о выборе способа управления домами, которые остались без управляющей компании. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.

В начале октября впервые в регионе из реестра лицензий управляющей организации были исключены все дома. Такое решение приняла региональная государственная жилищная инспекция в отношении ООО «УКЖФ «Дельта» – с 30 сентября 51 дом исключен из реестра лицензий компании. Основанием стало повторное назначение УК административного наказания за грубое нарушение лицензионных требований – непередача технической документации.

По информации пресс-службы облправительства, на сегодня состоялись общие собрания по большинству домов для выбора способа управления. «УКЖФ «Дельта» также может претендовать на право управления этими домами лицензия на право деятельности не отобрана. Сейчас проводится очно-заочная форма голосования на домах.

До конца октября в муниципалитет и ГЖИ должны быть предоставлены результаты голосования по выбору способа управления и определению управляющей компании. До этого «УКЖФ «Дельта» будет продолжать управлять домами.

Ани Айвазян