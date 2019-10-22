Оренбургский чиновник осужден за взятку в 2 млн рублей и хранение боеприпасов

В Оренбургской области обвинен первый заместитель главы администрации Красногвардейского района по оперативным вопросам Александр Гугнин за вымогательство 2 млн руб и хранение боеприпасов. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года представитель власти вымогал и получил взятку от замглавы крестьянского хозяйства. В ответ чиновник должен был обеспечить возможность избежать проверок в рамках муниципального земельного контроля КФХ, беспрепятственного осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности и попустительство по службе в интересах КФХ и его представителей. После получения денег замглавы администрации был задержан с поличным.

«В ходе проведения в рамках расследования по уголовному делу обыска в жилище Гугнина обнаружены и изъяты патроны в количестве 18 штук к нарезному огнестрельному оружию. Соответствующего разрешения – лицензии на приобретение и хранение огнестрельного охотничьего или спортивного оружия с нарезным стволом, а равно и боеприпасов к оружию обвиняемый не имел»,— говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Суд также обязал мужчину выплатить штраф в 4 млн. руб., и лишил права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Алена Смирнова