Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi. На сайте ivi появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian, заявил газете «Ведомости» директор по маркетингу ivi Алексей Казаков. Условия контракта не раскрываются, но он предусматривает пролонгацию, уточнили в компании.

Видеоблогер во время своих обзоров на YouTube-канале будет рекомендовать подписчикам смотреть тот или иной фильм на ivi, как на проверенном сервисе. В обзорах, а также в группах блогера в соцсетях будут размещаться активные ссылки на онлайн-кинотеатр.

Канал BadComedian был создан в 2011 году. На сегодняшний день у блогера, выпускающего критические обзоры на фильмы, уже более 4,4 млн подписчиков.

Напомним, по итогам 2018 года выручка ivi.ru по МСФО увеличилась на 62% и достигла 3,94 млрд руб. В денежном выражении компания увеличила свою долю с 32% до 36% и сохранила лидерские позиции на рынке.

Об успехах ivi.ru читайте в интервью “Ъ” с гендиректором видеосервиса Олегом Тумановым.