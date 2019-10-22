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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ   |  купить фото

Начата проверка по факту острого отравления сероводородом девяти работников завода в Орске

Прокурор Октябрьского района Орска организовал проверку из-за чрезвычайного происшествия на ПАО «ОНОС». Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«21 октября 2019 года в 20:30 (MSK+1) девять работников, в том числе механик и оператор завода, а также семь слесарей подрядной организации, в процессе работ на установке гидроочистки дизельного топлива получили острое отравление сероводородом»,– говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают следователи. В настоящее время прокуроры проверяют, соблюдались ли на производстве нормы промышленной безопасности и правила охраны труда.

Георгий Портнов


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