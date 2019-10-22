Частная российская компания заявила о планах запуска возвращаемой ракеты

Владелец компании КБ «Ларос» Олег Ларионов заявил ТАСС о планах компании запустить в 2020 году многоразовую ракету-носитель. Он утверждает, что фирма разрабатывает линейку многоразовых ракет-носителей легкого класса. Первая версия будет одноступенчатым суборбитальным носителем с двигателем тягой 500 кг.

«Эта ракета будет выводиться на высоту 120–130 километров и нужна для отработки так называемой динамической посадки. То есть мы выводим ракету, разворачиваем и дальше сажаем ее, как это делает Маск»,— сказал господин Ларионов.

По словам разработчика, 17-метровая ракета будет стартовать с автомобильного прицепа большой грузоподъемности.

Ранее руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Борис Сатовский сообщал о планах компании начать испытания многоразовой возвращаемой космической ракеты в 2022 году. Госкорпорация «Роскосмос» также намерена скоро начать работу над ракетой с возвращаемыми ступенями.

О том, как государства и частные компании осваивают космос,— в публикации “Ъ” «Луна на всех».