Баскетболистки «Надежды» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, одержав четыре победы в пяти матчах. В последнем туре оренбургская команда разгромила на выезде московское «Динамо» со счетом 91:63.

В среду, 23 октября «Надежда» сыграет в гостях против екатеринбургского УГМК в Евролиге. В субботу, 26 октября, оренбургский коллектив вновь встретится с «Динамо» в Москве – в рамках четвертьфинала Кубка России по баскетболу.

Баскетболистки «Надежды» в минувшем сезоне стали обладателями Кубка Европы ФИБА, победив по сумме двух матчей «Монпелье». Французская команда выиграла 3 апреля в Оренбурге со счетом 75:71. Ответный поединок завершился 10 апреля во Франции с результатом 75:57 в пользу российского коллектива.

Андрей Сазонов