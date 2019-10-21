Богатства России прирастают миллионерами и миллиардерами

Швейцарский банк Credit Suisse (CS) опубликовал десятый ежегодный отчет Global Wealth Report 2019. Согласно исследованию, за последний год мировое богатство выросло на 2,6%, до $360 трлн, а уровень благосостояния на душу взрослого населения достиг рекордного уровня — $70 850, что на 1,2% выше уровня середины 2018 года. В России на долю 10% самых богатых людей приходится 83% всего личного благосостояния страны — это выше чем в США (76%) и в Китае (60%).

В докладе Global Wealth Report 2019 общее мировое благосостояние оценивается примерно в $361 трлн. Во всем мире насчитывается 47 млн долларовых миллионеров — это на 1,1 млн человек больше, чем в прошлом году. Отмечается, что «за последние десять лет создание новых богатств сконцентрировалось вокруг Китая и США. В этом году США продолжили удерживать лидирующие с 2008 года позиции по наращиванию благосостояния — теперь в этой стране проживают 40% всех долларовых миллионеров в мире».

Однако Китай впервые в истории опередил США по числу своих граждан в мировом топ-10% по благосостоянию — 100 млн человек по сравнению с 99 млн граждан США. При этом в Соединенных Штатах количество миллионеров увеличилось более чем на 50% общего прироста (на 675 тыс. человек).

По росту благосостояния в среднем на одного взрослого первое место в рейтинге заняла Швейцария (рост $17 790), следом находятся Соединенные Штаты (на $11 980), Япония (на $9180) и Нидерланды (на $9160).

в среднем на одного взрослого первое место в рейтинге заняла (рост $17 790), следом находятся (на $11 980), (на $9180) и (на $9160). Наибольшее снижение наблюдалось у Австралии (на $28 670), в основном из-за воздействия валютных курсов. Значительно снизились показатели также у Норвегии (на $7520), Турции (на $5230) и Бельгии (на $4330).

Что касается лиц со сверхкрупным частным капиталом (свыше $50 млн на человека), в докладе сообщается, что 55 920 из них владеют не менее $100 млн, а у 4830 человек имеются чистые активы на сумму выше $500 млн. Северная Америка лидирует среди всех регионов по числу таких граждан — 84 050 (50% всего мира), в то время как в Европе — 33 550 (20%), а 22 660 человек (14%) — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, без учета Китая и Индии. В России на момент подготовки отчета проживают 3120 лиц со сверхкрупным частным капиталом.

Credit Suisse констатирует, что «в начале этого века неравенство в распределении богатства сократилось в большинстве стран.

Сегодня на долю 90% наименее обеспеченного населения приходится 18% мирового богатства, по сравнению с 11% в 2000 году. Хотя пока еще слишком рано говорить о тенденции к снижению имущественного неравенства, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наибольшее различие было зафиксировано в 2016 и в ближайшем будущем подобный результат не повторится».

Говоря о России, эксперты швейцарского банка отмечают, что количество миллионеров в РФ увеличилось с 14 тыс. человек в 2010 году до 246 тыс. человек в 2019 году. По оценкам CS, на долю 10% самых богатых людей приходится 83% всего личного благосостояния в России. Это очень большой показатель – выше, чем в США (76%), где один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран, и выше чем, в Китае, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.

Высокая концентрация богатства в России находит свое отражение и в том, что, несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 110 миллиардеров».





В 2018 году Credit Suisse сообщал о 74 миллиардерах в России.

Исследователи CS отмечают, что «благосостояние домохозяйств в России быстро росло в начале этого века по мере бурного развития страны вместе с мировыми сырьевыми рынками. Существенным фактором, повлиявшим на ситуацию, стала девальвация рубля в 2014 году. Эта динамика отражается и в уровне богатства на душу взрослого населения, который рос в среднем на 22% в год до 2014 года и на 17% после 2014 года, но упал на 44% в период с 2013 по 2015 год».

В то же время банк отмечает, что качество данных о благосостоянии по России неоднородно. «Несмотря на появление официальных данных о финансовых активах и обязательствах населения, исследования благосостояния домохозяйств и официальная информация о нефинансовых активах и обязательствах отсутствуют. Соответственно, мы рассчитываем стоимость нефинансовых активов по методике, используемой в других областях»,— говорится в Global Wealth Report 2019. Полученные результаты, как отмечается в докладе, «соответствуют данным, которые недавно опубликовала другая группа исследователей»: «По состоянию на середину 2019 года величина финансовых активов на душу взрослого населения оценивается в $10 570, а нефинансовых — в среднем в $19 530. В 2000–2007 годах личные долги населения росли высокими темпами, но затем их рост замедлился. По нашим данным, на сегодня они составляют 9% от совокупных активов».

Евгений Хвостик