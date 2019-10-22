«Умные новостройки»

Дата: 30 октября 2019 года

Место: Самара, ул. Ново-Садовая, 3, конференц-зал 7 Avenue Hotel

Цифровые технологии продолжают глобальную экспансию и интеграцию во все сферы жизни и экономики. Сфера строительства, девелопмента и ЖКХ — одна из самых активных и продуктивных пользователей цифровых решений. Минэнерго и Минстрой готовят законопроект, где планируются жесткие условия для возведения новостроек без систем ресурсосбережения. «Умные» микрорайоны, «умные» дороги и «умные» квартиры становятся флагманским преимуществом при выборе застройщика, ключевым рекламным сообщением при воздействии на аудиторию.

Какие решения сегодня наиболее актуальны на рынке, как современные строительные нормы сопрягаются с применением умных технологий, как будет осуществляться техническое сопровождение «умных» квартир и что на самом деле нужно потребителю обсудим на мероприятии газеты «Коммерсантъ».