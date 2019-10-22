Сибирский бизнес уходит в минус

В регионах Сибири растет доля убыточных компаний, следует из данных международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Сильнее всего доля убыточных компаний за полугодие увеличилась в Республике Алтай — на 25,2%, в Хакасии число убыточных компаний на июнь 2019 года составило около 43%. В целом в России, согласно исследованию, убыток показывает каждая третья компания.

Каждая третья российская компания показывает убыток, при этом в России насчитывается 16 регионов, в которых доля убыточных предприятий превышает 40%, сообщается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В числе регионов-аутсайдеров, где сильнее всего растет доля убыточных компаний за полугодие,— Республика Алтай. По данным исследования, к июню 2019 года она составила в регионе 28,3%, в июне прошлого года доля убыточных фирм была 22,6%. В Омской области за этот период доля убыточных компаний увеличилась с 29,8% до 32,7% от общего числа предприятий в регионе. В Иркутской области — с 30,8% до 33,2% компаний. В Томской области доля убыточных предприятий увеличилась с 35,7% до 36,6%. В Хакасии прирост убыточных предприятий был сравнительно небольшим — 0,9%, однако доля убыточных компании в регионе на июнь 2019 года достигла 42,9%. В правительствах Республики Алтай и Хакасии отказались от комментариев о состоянии бизнес-климата в регионах.

В то же время в Новосибирской области и Красноярском крае число убыточных компаний снизилось на 3,3% и 4,9% — до 32,1%и 32,8% соответственно.

В FinExpertiza уточнили “Ъ-Сибирь”, что, например, в Красноярском крае за январь-июль 2019 года наибольшая доля убыточных организаций отмечена в сфере спорта и культуры — 71,4%, а также в производстве готовых металлических изделий (запчасти, каркасы для строительных организаций и др.) — 68,8%. В сферах добычи полезных ископаемых, производства компьютерной техники, оптики и электрического оборудования убыток за этот период зафиксировали 50% организаций.

В целом в России, по данным FinExpertiza, за первое полугодие 2019 года убыток зафиксировали 31,4% средних и крупных компаний. «К концу года данные могут быть скорректированы. На это будет влиять как общая экономическая ситуация в стране, так и работа конкретных компаний в отрасли»,— уточнили эксперты. В компании отметили, что данные по показателям компаний аккумулируются по всем юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями, а также по некоммерческим организациям всех форм собственности, средняя численность работников которых превышает 15 человек. В расчет не принимаются субъекты малого предпринимательства, государственные и муниципальные учреждения, банки и небанковские кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды. «Речи о том, что зафиксированный убыток получен из-за отчетности компаний-однодневок, идти не может»,— сообщили “Ъ-Сибирь” в FinExpertiza.

Сейчас стимулирование деловой активности в России происходит в основном с акцентом на создание новых компаний, говорит председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

«На государственном уровне ведется массированная пропаганда: "Открой бизнес", однако нет акцента на поддержку уже существующих компаний. Создано сравнительно мало программ, направленных на настоящее содействие работающему бизнесу. На мой взгляд, разумнее всего измерять бизнес-климат в стране по числу прибыльных и убыточных компаний, такой подход дает трезвую картину происходящего. Если почти треть компаний в стране показывает убыток, то это сильный мотивирующий фактор для дальнейшего анализа: какую поддержку нужно оказать и какие барьеры снять, чтобы повысить прибыльность бизнеса»,— говорит она.

Оксана Павлова