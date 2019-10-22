Большинство россиян считают, что не влияют на происходящее в стране

Согласно результатам социологического исследования «Левада-центра», большинство россиян (58%) полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране, сообщает «Интерфакс». 38% граждан считают, что могут в той или иной мере повлиять на происходящие. 11% россиян уверены, что могут существенно повлиять на происходящее.

При этом собственную ответственность за события в России в той или иной мере ощущает 57% опрошенных. В полной мере чувствует свою ответственность 13% респондентов, в значительной мере — 16% и в незначительной — 28% опрошенных. Не считает себя ответственными за то, что происходит в стане, 39% участников опроса.

Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября 2019 года. В нем приняло участие более 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах.