Операторы выступили против передачи радиочастот «Ростелекому»

Крупнейшие российские операторы — МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») выступили против выделения «на эксклюзивной основе» радиочастот 2300—2400 МГц «Ростелекому» для обеспечения нужд социальных объектов и попросили власти оценить возможность использования ресурса всеми участниками рынка в период перехода на 5G. Они направили письмо вице-премьеру Максиму Акимову, копия которого оказалась в распоряжении РБК.

22 октября состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором «Ростелекому» должны выделить радиочастоты в 83 регионах. В Крыму и Севастополе частоты получит компания «Миранда-медиа». Они должны будут использовать этот ресурс для подключения к интернету социально значимых объектов — школ, государственных органов, здания полиции и т.д. Торги проводиться не будет.

Как пишут операторы, «Ростелеком» планирует построить на этих радиочастотах сети LTE — технологию 4G, при этом их можно использовать для создания 5G. В России «может быть утерян потенциальный ресурс будущих сетей 5G на фоне объективных сложностей с выделением других диапазонов частот». Если использование частот 2300–2400 МГц можно будет использовать для развития 5G, то стоит провести аукционы для подключения социально значимых объектов к мобильному интернету на определенных территориях, считает «большая тройка».

Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. В июне РБК писал, что Совет безопасности не поддержал просьбу освободить частоты для запуска 5G. По информации источников «Ведомостей», президент Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза о невозможности выделения популярных частот.

Как сообщал “Ъ”, в итоговую версию концепции развития в России связи 5G в качестве приоритетного все-таки попал диапазон частот 3,4–3,8 ГГц, на использование которого надеются операторы связи.

Подробнее — в материале “Ъ” «Для 5G раздвинут спутники».