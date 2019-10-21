Фармацевтические компании выплатят $260 млн в рамках дела об «опиоидной эпидемии» в США

Израильская фармацевтическая компания Teva и три американских фармкомпании McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen заключили досудебное соглашение на общую сумму $260 млн за несколько часов до начала суда по делу о так называемой «опиоидной эпидемии» в США. Американские компании выплатят в виде компенсаций $215 млн, израильская — $20 млн, и еще $25 млн направит на курсы лечения от опиоидной зависимости. Досудебное соглашение заключено с представителями двух округов штата Огайо, подавших в суд на фармацевтические компании.

Скандал вокруг так называемой опиоидной эпидемии начался в США еще несколько лет назад. Выяснилось, что с конца 1990-х годов в США из-за слабого контроля властей за распространением опиоидных анальгетиков и недостаточных предупреждений от самих фармацевтов резко выросло потребление таких препаратов, что только в 2018 году привело к смерти 70 тыс. человек от передозировки. Всего же, по данным властей, с 1999 по 2017 год в США скончалось около 700 тыс. человек от передозировки опиоидами, в том числе в результате употребления препаратов, продававшихся в аптеках,— метадона, оксикодона (оксиконтин) и гидрокодона. В этом году фармацевты начали выплачивать первые компенсации. В марте Purdue Pharma, производитель лекарства OxyContin, которое спровоцировало возникновение «опиоидной эпидемии», обязалась выплатить штату Оклахома $270 млн. В мае Teva Pharmaceuticals согласилась заплатить этому же штату $85 млн. В августе Johnson & Johnson проиграла судебное разбирательство по иску штата Оклахома, по которому она должна выплатить местным властям $572 млн.

Евгений Хвостик