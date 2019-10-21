На маршруте Юго-Восточной хорды обнаружили радиоактивное загрязнение земли

«Гринпис России» зафиксировал превышение допустимого уровня радиационного загрязнения земли на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье, где должна появиться Юго-Восточная хорда. Специалисты обнаружили альфа-активные торий-232 и радий-226, говорится на сайте организации. Ранее «Гринпис России» заявил о загрязненной земле рядом с маршрутом хорды.

«По результатам анализа в сертифицированной лаборатории, удельная активность тория-232 в одной из проб составила 5,5 кБк/кг, что по российскому законодательству позволяет отнести этот грунт к радиоактивным отходам (удельная активность тория-232 выше 1 кБк/кг)»,— говорится в публикации.

Пробы брались с поверхности земли, замеры на глубине 0,5 м оказывались еще выше. Всего на поверхности было обнаружено пять очагов загрязнения, где мощность дозы гамма-излучения больше нормы в пять-восемь раз.

Ранее анализ земли, взятый с участков, близких к маршруту хорды, показал серьезное превышение количества радионуклидов, в том числе радия-226, тория-232, урана-238. Корреспондент “Ъ” обнаружил там превышение радиационного фона в 50 раз.

Подробнее о предыдущих замерах читайте в публикации “Ъ” «Москва с залежами радия, тория и урана».