Сборно-отборная конструкция

В заключительный день Mercedes Benz Fashion Week прошла выставка-презентация Futurum Moscow, продемонстрировавшая более двадцати коллекций начинающих дизайнеров. Мероприятие, которое проводится с 2017 года, становится раз от раза все популярнее — и вполне понятно почему.

К участию в Futurum Moscow приглашаются все желающие, а точнее, все, кто считает себя дизайнером, уверен, что ему есть что показать, и готов сделать это в общем потоке. Подать заявку может и студент третьего курса, и дизайнер со стажем. Диплом о дизайнерском образовании, разумеется, никого не интересует, но официально зарегистрированная структура обязательна. Ну и «идеологическое» попадание в повестку тоже необходимо — то есть условный дизайнер пышных свадебных платьев сюда скорее всего не попадет, да и вряд ли захочет показываться среди модных юнцов с их уличной модой. С коллекцией дамских меховых манто здесь тоже, наверно, лучше не появляться. В остальном — по большому счету, полная свобода.

Кроме собственно показа коллекции (а показы идут нон-стоп один за другим в течение восьми часов на площадке Музея Москвы), дизайнер имеет возможность выставить свои вещи, эскизы, аксессуары в специальном корнере рядом с импровизированным подиумом. Такое для всякого начинающего — сущий подарок: это, по сути, твой стенд, твое выставочное пространство, где можно показать все, что связано с коллекцией и работой в целом. Ну и познакомиться со всеми, кто пришел,— журналистами, байерами, просто поклонниками.

Двадцать три коллекции (а именно столько их было в этот раз) — это очень много. И понятно, что все они хорошими быть не могут.

Всякий раз, когда получается выявить кого-то, за кем потом хочется следить, это можно считать большой удачей. Но вот пока без удач не обходится.

Теперь среди них оказалась коллекция Алены Грицаевой, в которой она выстроила некий полный гардероб, от комбинезонов и спортивных трусов до пышных принцессиных платьев и костюмов с гиперобъемными пиджаками, но с поправкой на яркие детские цвета и нарочито детский стайлинг — гольфы, шорты к пиджакам, пластиковые чехлы поверх курток, наподобие тех, что накидывают на детские коляски. Несмотря на всю эту детскость, все вещи выполнены совсем по-взрослому качественно и серьезно. Да и показ был сделан профессионально — с хорошим кастингом, без ненужной театральности.

Несколько сувенирно, но тем не менее очень мило выглядела коллекция бренда с отличным названием «Сокол ясный». Дутые вещи с буквальными отсылками к хрестоматийным полотнам Малевича смотрелись совсем игрушечно, особенно в сочетании с нарумяненными щечками моделей и косыночками на головах. Да еще и под советские песни — очередной виток ностальгии по русско-советскому явно набирает обороты.

А вот выпускницу МАРХИ Юлию Тен я запомнила с прошлого сезона Futurum Moscow и не разочаровалась ни на секунду. Она делает очень сложные в исполнении вещи, похожие на абстрактную живопись, в них есть восточная сосредоточенность и характерный плоскостной подход к крою, но и абсолютно европейское понимание одежды, комфорта и современной жизни. Честно говоря, есть ощущение, что у нее должно быть большое будущее, но страшно загадывать.

В целом же Futurum Moscow становится лучше и профессиональнее от сезона к сезону.

Все меньше показов с адскими танцами в духе недорогих стриптиз-клубов — а такое поначалу, прямо скажем, бывало. Прочими спецэффектами тоже почти никто уже не злоупотребляет. Интересно наблюдать и за сменой трендов от сезона к сезону. Полгода назад я писала, что полноценной одежды становится все больше, а треников, худи, футболок — все меньше, в этом же сезоне их практически не было вовсе. Все меньше коллекций напоминают выступления участников художественной самодеятельности уездного дома культуры, хотя, если честно, и такие были, а некоторые даже имели большой успех у сочувствующих зрителей, среди которых всегда много друзей, родни и просто жаждущих примкнуть к этому кажущемуся таким прекрасным миру моды. Впрочем, отчасти в этом и есть смысл Futurum Moscow — открыть двери если не для всех, то для многих и дать индустрии произвести естественный отбор. И пока что это получается.

Ольга Михайловская