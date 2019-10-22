В деле Шишкана задействовали бульдозер

Следственный комитет России (СКР) значительно продвинулся в расследовании обстоятельств совершенных в 2012 году похищения и убийства раменского депутата, совладелицы племзавода «Раменское» Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. После многодневных поисков с использованием спецтехники следователи в Раменском районе Подмосковья глубоко под землей обнаружили останки четырех убитых людей, предположительно принадлежащие госпоже Сидоровой, ее мужу, сестре и ребенку. В организации этого преступления СКР подозревает влиятельного подмосковного вора в законе Олега Медведева (Шишкан).

В понедельник СКР сообщил о завершении в Раменском районе Подмосковья многодневных поисков захоронения, которые проходили в рамках расследования деятельности преступного сообщества Олега Медведева (Шишкан). Поисковые работы, отметили в следственном ведомстве, были начаты с целью проверки «полученной в рамках следствия информации» о наличии в поле неподалеку от Раменского братской могилы, где захоронены жертвы ОПС. Из-за того что свидетели не могли точно вспомнить место захоронения, поиски тел жертв преступников растянулись почти на две недели. В конце концов следователи, оперативники МВД и ФСБ и приданные им рабочие с помощью двух экскаваторов и бульдозера выкопали целый котлован площадью 2 тыс. кв. м, на дне которого, на глубине около четырех метров, были найдены останки четырех человек. В черепах двоих были даже обнаружены пули: видимо, преступники стреляли им в упор в затылок из маломощного оружия. Также рядом с останками были обнаружены ювелирные украшения, принадлежащие убитым.

В СКР считают, что найденные останки принадлежат раменскому депутату, совладелице и бывшему генеральному директору ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяне Сидоровой и трем членам ее семьи. По версии СКР, поводом для расправы стал спор из-за земельных участков между госпожой Сидоровой и влиятельным подмосковным вором в законе Олегом Медведевым (до смены фамилии — Шишканов). Как ранее сообщал “Ъ”, Татьяна Сидорова с начала 90-х годов была деловым партнером Шишкана, при поддержке которого она сначала возглавила совхоз «Раменское», а после того как на базе предприятия было создано ЗАО «Племзавод Раменское», стала и его совладелицей. При этом конечным бенефициаром сельхозпредприятия считался Олег Медведев. В феврале 2012 года ставшая к этому времени районным депутатом госпожа Сидорова неожиданно исчезла вместе с мужем, сыном и своей сестрой. Тогда же по факту исчезновения депутата и членов ее семьи СКР возбудил уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 126 (похищение человека) УК РФ.

Однако семь лет расследование результатов не приносило, а новый импульс оно получило несколько месяцев назад, фактически одновременно с началом уголовного преследования Шишкана.

Отметим, что задержали «законника» в рамках другого уголовного дела, возбужденного по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), однако уже в суде, ходатайствуя об аресте Шишкана, следователь ГСУ СКР Валерий Хомицкий заявил о наличии у него данных о причастности вора в законе к убийству госпожи Сидоровой, а также другим тяжким преступлениям. Тогда сам задержанный заявлял, что не понимает, в чем его обвиняют, а к убийству депутата Сидоровой он не имеет никакого отношения.

Защита Олега Медведева сообщила, что никаких новых обвинений ему в связи с обнаружением останков погибших не предъявлялось. Впрочем, по данным источников “Ъ” в правоохранительных структурах, следствие сначала намерено провести генетическую экспертизу обнаруженных в Раменском районе тел, а на это уйдет около месяца. И лишь затем последуют процессуальные решения.

Стоит также отметить, что в рамках расследования недавно были арестованы еще восемь фигурантов, которых следствие считает активными участниками организованного преступного сообщества, созданного Олегом Медведевым, и исполнителями тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных по указанию вора в законе.

Владислав Трифонов