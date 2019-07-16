Шишкан попросил электронный браслет

Басманный суд Москвы арестовал до 12 сентября влиятельного вора в законе Олега Медведева (Шишканова), известного в криминальном мире как Шишкан. Пока ему инкриминируется недавно появившаяся в УК РФ статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии», однако он подозревается и в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В суде Шишкан заявил, что не понимает, в чем его обвиняют, и просил поместить его под домашний арест.

Олега Медведева, в прошлом Шишканова, в суд доставили четверо конвоиров и столько же спецназовцев с автоматами, а ходатайствовал о его аресте старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий. Сам Шишкан был одет во все черное. Поначалу он набросил капюшон, закрываясь от фото- и телесъемки, однако позже его все-таки снял. Перед заседанием он общался со своими адвокатами, а изучая принесенные ими документы, довольно громко сказал: «В детстве Андерсена читали? Все это — для него».

После этого последовала рутинная процедура установления личности задержанного. Как выяснилось, 19 июля Медведеву исполнится 55 лет. На вопрос о семейном положении он ответил: «Имею детей» (по давней традиции вор в законе не должен регистрировать официальный брак), а затем добавил: «В брак не вступал, слово очень не нравится». После этого Шишкан сообщил, что работает «учредителем», а проживает в деревне Поповка, на улице Заозерная, правда, не смог вспомнить, в каком доме: «То ли пять, то ли шесть». «Дом 2А»,— уточнил, посмотрев документы, судья Артур Карпов. Затем подследственный заявил, что «в нашем сегодняшнем составе России» он не судим. Как уточнили стороны, судим он был еще в СССР, а освободился из колонии в 1991 году.

После этого следователь Хомицкий сообщил суду, что Шишкан отказался пройти процедуру осмотра рисунков на его теле. Татуировки, по мнению следствия, могли свидетельствовать о высоком криминальном статусе фигуранта. Затем представитель СКР предложил закрыть процесс, поскольку на нем могут приводиться личные данные о здоровье фигуранта. Следователя поддержали прокурор и защита, однако суд им в этом отказал: Артур Карпов предложил говорить о диагнозах в общих чертах. Сам Медведев на вопрос судьи о здоровье сказал, что у него имеется множество недугов.

После этого следователь сообщил, что дело в отношении вора в законе было возбуждено 12 июля этого года по недавно введенной в УК РФ ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии, до 15 лет колонии). Как следовало из материалов следствия, еще до смены фамилии фигурант в 1982 году был осужден за убийство, а в ноябре 1991-го, отбыв наказание, вышел на свободу. Шишкан, по данным правоохранителей, поддерживал связи с другими осужденными, соблюдал традиции воровской культуры. В 1992 году, по данным следствия, в московской гостинице «Измайлово» влиятельные воры в законе Махарбек Каргаев (Руслан) и Валерий Длугач (Глобус) собрались, чтобы определить место Шишкана в криминальной иерархии. В итоге он был коронован и сам стал вором в законе.

Проживая в Раменском районе, сказал следователь, Медведев координировал деятельность преступных группировок в Подмосковье, занимался вопросами раздела сфер влияния и сращивания криминальных структур с органами власти.

Также «законник», по данным следствия, взял под контроль целый ряд компаний — Раменский ГОК, ООО «Зорька», ООО «Ярмарка» и другие. При его участии, по материалам дела, совершались вымогательства, организовывались торговля оружием, проституция и угоны автомобилей. На протяжении многих лет, резюмировал следователь, Медведев занимал в криминальной иерархии высшее положение, что подтверждают и свидетели.

Обосновывая необходимость ареста подследственного, Валерий Хомицкий отметил, что, оставаясь на свободе, Медведев может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей.

Речь Олега Медведева была очень эмоциональной. Он сказал, что не понимает, в чем его обвиняют. «Моя вина только в том, что произошло, когда мне было 17 лет,— сказал он.— Тогда прервалась моя карьера. Я занимался футболом и уже готов был выступать за московское "Динамо", но так и не начал. Я не знаю, что значат слова, которыми меня называет следователь, и даже повторять их не хочу (согласно давней традиции вор в законе, публично заявивший, что не имеет этого статуса, автоматически теряет его.— “Ъ”). Говорят, что я видел китайцев, японцев (Японец, Япончик — прозвища одного из самых известных воров в законе последнего времени Вячеслава Иванькова.— “Ъ”), дедов Мазаев. Их похороны по телевизору показывали, значит, я их видел». Медведев также сообщил, что «грешен только в части женщин», поскольку их «очень любит». Он заверил суд, что офшоров не имеет и никого не грабил, а бизнесом занимался для финансирования футбольного клуба «Сатурн» (Раменское), который ранее выступал в премьер-лиге. «Повесьте мне ошейник,— предложил он суду, имея в виду так называемый электронный браслет для находящихся под домашним арестом.— Куда я убегу от детей?» Подследственный пообещал, что «прибежит к следователю по первому звонку». «Следствие ни за что хочет выписать мне билет на 15 лет»,— посетовал он. А на вопрос судьи, почему у него на дне бассейна красуется так называемая воровская звезда, Шишкан ответил, что и бассейн он арендует, и не звезда это, а «роза ветров».

Адвокат Александр Вершинин заявил суду, что все обвинения в адрес в его подзащитного — описание слухов, которые ходили в 1992 году, а один из свидетелей повторил, что говорилось в 1995-м.

По мнению защитника, все якобы имеющиеся доказательства против Медведева взяты из интернета. Он отметил, что в отношении его подзащитного проводилось 15 оперативных проверок, но ни разу по их материалам не возбуждались уголовные дела. Адвокат также указал, что материалы, которыми оперирует следствие, заимствованы из уголовных дел с разными номерами и разными датами. По мнению господина Вершинина, при задержании Олега Медведева были нарушены многие нормы УПК, в частности, оно проводилось в отсутствие адвоката.

Защита отвергла доводы следствия в пользу помещения Олега Медведева в СИЗО, заявив, что улик по делу он уничтожить не может, поскольку их нет, и также просила о домашнем аресте для подследственного.

На замечание защиты отреагировал следователь Валерий Хомицкий. Он сказал, что номера у уголовных дел, материалы из которых изучала защита, отличаются потому, что Шишкан сейчас проверяется на причастность сразу к нескольким убийствам. Отметим, что еще до судебного заседания официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Олег Медведев (Шишканов), задержанный совместно сотрудниками ее ведомства, ГУУР МВД и ФСБ, по данным следствия, причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. «Также он проверяется на причастность к другим преступлениям»,— добавила она.

В итоге, взвесив доводы сторон, судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал заключение Олега Медведева (Шишканова) под стражу до 12 сентября. Защита будет обжаловать это решение.

Владислав Трифонов