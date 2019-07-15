СКР признал заслуги Шишкана

Басманный райсуд рассмотрит ходатайство Следственного комитета России (СКР) об аресте криминального авторитета Олега Медведева, ранее носившего фамилию Шишканов, подозреваемого СКР в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, вор в законе Олег Раменский, или Шишкан, может быть причастен к убийству местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД и СКР задержали в Подмосковье Олега Медведева, который считается одним из лидеров российской оргпреступности. Таковым он стал после того, как в колонию за вымогательство на девятилетний срок отправился Захарий Калашов (Шакро-младший).

Олегу Медведеву, до 1997 года носившему фамилию Шишканов, инкриминируется ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Следует отметить, что ст. 210. 1 УК была введена в 2019 году и предусматривает 15-летние сроки заключения для криминальных авторитетов.

Впрочем, если подозрения следствия подтвердятся, Олегу Раменскому грозит пожизненный срок. В СКР полагают, что в феврале 2012 году вор в законе мог выступить заказчиком похищения и убийства депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Вместе с депутатом после нападения неизвестных на ее дом в деревне Малахово пропали ее муж Владимир Кремнев, сын от первого брака Александр и старшая сестра Зоя. Поскольку во дворе дома были найдены следы крови и волочения по земле тел, уголовное дело возбудили по ст. 105 УК, однако его расследование было вскоре приостановлено, хотя преступление изначально связывалось с компанией «Племзавод Раменское», где работала депутат и в которой, по некоторым данным, через третьих лиц имел интерес Олег Раменский.

По предварительным данным, о причастности Олега Медведева к массовому убийству стало известно из показаний участников его же группировки.

Проверив их, следователи СКР возбудили уголовное дело, передав его для расследования в центральный аппарат СКР. Следует отметить, что глава следственного ведомства Александр Бастрыкин давно ориентировал подчиненных на раскрытие преступлений «былых лет». На коллегиях следственного ведомства генерал юстиции России всегда отмечает, что количество «висяков» (старых, нераскрытых преступлений) с каждым годом сокращается. Очевидно, похищение и убийство в Малахово станет одним из них.

Олег Шишканов родился 19 июля 1964 года в подмосковном Раменском. Свой единственный срок, 10 лет колонии, он получил еще в 1982 году, по легенде взяв на себя изнасилование и убийство местной жительницы, совершенное рецидивистами. Во Владимирском централе познакомился с Шакро-младшим, который поддержал осужденного первохода, а уже после освобождения сошелся со знаменитым Вячеславом Иваньковым (Япончик), с подачи которого и был коронован в воры в законе. Впрочем, интересы Шишкана выходили далеко за рамки воровских — именно с ним, например, связывали успехи раменского ФК «Сатурн», выступавшего в высшей футбольной лиге. В 1999 году криминальный авторитет пережил покушение, а через год потерял около $2 млн — деньги под видом воровского общака из его коттеджа изъяли сотрудники РУБОПа. Впрочем, до самого Шишкана, который тогда жил в Испании, милиционеры так и не добрались.

Николай Сергеев