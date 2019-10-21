«Гринпис» взял радиационный след

«Гринпис России» обнаружил очаги радиации на месте, где должны построить Юго-Восточную хорду, вопреки заявлениям столичных властей. Пробы грунта были взяты две недели назад и показали превышение нормального фона в пять-восемь раз. Строительство Юго-Восточной хорды должно начаться в следующем году. Ее участок пройдет рядом с Московским заводом полиметаллов недалеко от парка «Коломенское». Именно там, по данным экологов, находится захоронение с отходами радиоактивного урана и тория. Причем если раньше они утверждали, что дорога пройдет лишь по границе могильника, то теперь специалисты «Гринпис России» нашли очаги заражения и на пути хорды.

Весь этот грунт нужно вывезти и утилизировать. Если начать строительство, не сделав этого, то радиоактивная пыль может распространиться почти по всему городу, рассказал “Ъ FM” глава проекта энергетической программы российского отделения «Гринпис» Рашид Алимов: «На территории, где планируется построить Юго-Восточную хорду, имеются участки радиоактивного загрязнения. Отбор проб поверхности показал, что как минимум одна может быть классифицирована в соответствии с российским законодательством как радиоактивные отходы.

Одновременно исследования выявили, что большая активность содержится на глубине около полуметра — это загрязнение грунта вследствие деятельности Московского завода полиметаллов с конца 1940-ых по начало 1970-ых годов.

Мы считаем, что крайне важно, чтобы эти отходы получили официальный статус, потому что сейчас это просто бесхозный могильник, который формально считается территорией столицы, Московский завод полиметаллов, который входит в “Росатом”, и сама госкорпорация формально никакого отношения к этому не имеют. Ранее мы обращались к мэру Москвы Сергею Собянину, присылали данные о загрязнении, которые имеются на другом склоне близ завода и получили ответ из Москомархитектуры о том, что непосредственно там, где будет проводиться строительство дороги, участков радиоактивного загрязнения нет. Хотя исследования, которые были проведены лицензированной компанией, показывают обратное».

Еще летом проект Юго-Восточной хорды раскритиковали в Общественной палате. Но московские власти продолжают настаивать, что ситуация находится под контролем. Так, на прошлой неделе временно исполняющий обязанности руководителя столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что на месте постоянно ведется мониторинг и радиационного загрязнения там не обнаружили. Но если его вдруг выявят, то у властей есть средства на утилизацию, заявил он, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы: «Мы действительно проводим работы по строительству Юго-Восточной хорды. Эта новость вызвала большой общественный резонанс, мы можем ответственно заявить, что у нас есть результаты всех исследований, и никакого заражения выявлено там не было. Мы уже заложили в проектную смету мониторинг. Буквально на этой неделе мы встречались с организацией “Родон”, еще раз исследовали эту площадку, но никаких угроз и превышения предельно допустимых концентраций не обнаружили. Если все-таки выявятся какие-то нарушения, то у нас есть средства, чтобы решить эту проблему. Кроме того, техзаказчик в режиме онлайн 24 часа работает с дозиметрами. Пожалуйста, не поднимайте в публичном пространстве эту негативную информацию. У нас есть все заключения официальных органов, мы готовы их предоставить».

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Еще в 2013-ом против строительства дороги на этом месте выступало и руководство Московского завода полиметаллов. Там предупреждали, что на территории захоронения могут быть оползни, и радиоактивный грунт может попасть в реку.

Глеб Силко