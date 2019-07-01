«Мертвые души» подписались за Юго-Восточную хорду

Жители района Текстильщики обнаружили, что их умершие родственники проголосовали за проведение Юго-Восточной хорды. По плану властей, работы должны начаться этой осенью. При этом проект магистрали уже полгода вызывает протесты, поскольку она должна пройти недалеко от жилых домов и детского сада.

В январе местные власти провели публичные слушания, а после начался сбор подписей за или против строительства трассы. В опубликованных протоколах обнаружились подписи от имени умерших родственников и тех, кто не голосовал, рассказала «Ъ FM» жительница Текстильщиков Ольга Ментюкова: «Когда мы получили в электронном виде протокол, там оказались голоса трех наших умерших родственников. Дедушка моего мужа, муж моей свекрови и его сын, который умер несколько лет назад. Мы все жили на одной лестничной клетке. Нас настолько ошеломила эта история, что мы решили пройтись по другим соседям, имена которых мы увидели в списках и в которых мы усомнились, что они голосовали за этот проект. И выяснилось, что они тоже, оказывается, не голосовали и первый раз о нем услышали от нас».

В итоге некоторые жители Текстильщиков из-за возможной подделки подписей пожаловались в прокуратуру. Правда, это вряд ли поможет изменить проект магистрали, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «Если количество людей, подписавшиеся за проект, намного меньше количества людей, которые подписались против, для комиссии, которая принимает решения о том, что состоялись публичные слушания, эти подписи не имеют никакого значения. Дело в том, что любые голоса , когда речь идет о вопросах строительства, носят рекомендательный характер. Что касается фальсификаций подписи, даже если будет возбуждено уголовное дело и найдут виновных, чисто юридически, к сожалению, публичные слушания уже считаются состоявшимися, а итоги голосования никого не волнуют – можно продолжать процедуру дальнейшего оформления строительной документации».

В префектуре Юго-Восточного округа «Ъ FM» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с подписями за строительство хорды в Текстильщиках. В управе района, в свою очередь, заявили, что смогут ответить на письменный запрос в течение двух недель.

Владимир Расулов