22 октября, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

На Комендантском проспекте снесли незаконный ТК «Пилот»

В понедельник, 21 октября, в ходе очередного рейда по выявлению незаконно занятых участков, находящихся в собственности Петербурга, сотрудники городского комитета по контролю за имуществом осуществили демонтаж торгового комплекса «Пилот» на Комендантском проспекте, 42.

Как сообщили в ККИ, договор аренды с ООО «Капитал» истек еще в июне, однако компания продолжала пользоваться участком площадью более 500 кв. м без правоустанавливающих документов. В двухэтажном ТК шиномонтажная мастерская, парикмахерская, кафе, ателье, магазины мелкорозничной торговли и офис страховой компании. Пользователю вручили уведомление о необходимости освободить участок, однако оно компанией было проигнорировано.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в разных районах Петербурга были принудительно демонтированы незаконное кафе и несколько торговых павильонов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя