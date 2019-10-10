В Петербурге снесли незаконное кафе и несколько торговых павильонов

В рамках очередного рейда по выявлению незаконно занятых земельных участков и помещений, находящихся в собственности Петербурга, сотрудники городского комитета по контролю за имуществом произвели демонтаж торгового павильона, располагавшегося по адресу: Новоизмайловский проспект, участок 146, у дома 13, корпус 2, литера А. Как сообщили в ККИ, компания ООО «Доброта» самовольно разместила там торговую точку по продаже продуктов питания, а также кафе, несмотря на то, что договор аренды с ней был расторгнут еще в июле прошлого года.

Еще один павильон, владельцем которого является та же коммерческая структура, был принудительно демонтирован на улице Костюшко, восточнее дома 13, корпус 1.

Аналогичная ситуация сложилась с павильоном на улице Лени Голикова, вблизи дома 53, литера А (участок 170). Там также было выявлено самовольное использование земельного участка под размещение торговой точки со стороны ООО «ГлавТоргКонсалт». Кроме этого, незаконный магазин в рамках рейда ККИ был снесен на Стародеревенской улице, восточнее дома 28, лит. А по Богатырскому проспекту.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также закрыли несколько незаконных магазинов, ресторан, салон красоты и мастерскую обуви, расположенных в разных районах города.