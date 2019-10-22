Казахстанский уголь подталкивают к Западу

ОАО РЖД увеличило скидку на поставки казахстанского угля транзитом на порты Балтии и в Польшу — до 60%. Изначально скидка была нужна, чтобы увеличить для казахстанских грузоотправителей привлекательность западного маршрута и разгрузить дальневосточное направление. Но нынешний рост скидки происходит в условиях ухудшения конъюнктуры на европейских рынках угля и вслед за предоставлением скидки угольщикам РФ при поставках на западные порты. По мнению аналитиков, увеличение скидки также может быть связано с желанием РФ предоставить Казахстану компенсацию за потери от ограничения транзита угля на Украину.
ОАО РЖД увеличило скидку на транзитные перевозки угля из Казахстана на порты Прибалтики и в Польшу, а также на возврат порожних вагонов этими маршрутами. Изначальная скидка в 50%, которая была введена в конце 2018 года, чтобы переключить казахстанских грузоотправителей с забитого дальневосточного направления на более свободное европейское (см. “Ъ” от 11 апреля), увеличена до 60%. Тогда предполагалось, что за этот счет на Запад поедут дополнительные 600–700 тыс. тонн казахстанского угля.
Однако в этом году ситуация изменилась. С апреля конъюнктура европейских рынков угля начала заметно ухудшаться, тогда как на Дальнем Востоке осталась благоприятной, из-за чего привлекательность поставок на Запад резко снизилась. Российские угольщики запросили скидку для поставок на порты Северо-Запада, и после долгих дискуссий ОАО РЖД с 1 октября ее ввело — но лишь на условии, что пул российских угольщиков поставит туда до конца года не менее 15,9 млн тонн (см. “Ъ” от 18 октября). Однако это не вызвало у угольщиков ликования, поскольку помимо сложностей с организацией поставок в таком объеме спред между европейскими и азиатскими рынками угля вырос настолько, что, как сообщал собеседник “Ъ”, скидка, нивелирующая экспортную надбавку,— это плюс $1 на тонну угля, тогда как поставка в восточном направлении — плюс $10 на тонну. В этой связи и для Казахстана европейское направление должно было потерять привлекательность и потребовать дополнительных стимулов.
Параллельно между Казахстаном и Россией идет спор, связанный с ограничением с 1 июня поставок угля, в том числе транзитом из третьих стран, на Украину. Заявки казахстанских предприятий согласовывались не полностью, свои потери предприятия страны оценивали в $11 млн в месяц и одним из вариантов компенсации называли возможность увеличения для угольщиков страны объемов экспорта через российские порты.
Источник на угольном рынке Казахстана рассказал “Ъ”, что в начале года угольная промышленность страны просила скидку в 70% — «тогда эти транзитные маршруты в направлении Балтики становились интересными для казахских угольщиков». Что касается привлекательности скидки в 60%, в Ассоциации горно-металлургических предприятий Казахстана “Ъ” не смогли оперативно прокомментировать этот вопрос, поскольку «с учетом снижения цен и спроса на уголь на европейских рынках экономику по этим направлениям даже с учетом скидок надо дополнительно просчитывать».
Максим Худалов из АКРА связывает увеличение скидки с желанием российских властей предоставить компенсацию за перебои с поставками казахского угля на Украину. При этом, отмечает аналитик, европейская конъюнктура сейчас улучшилась и, возможно, с учетом скидки дает неотрицательную рентабельность. Что касается конкурентных условий с российскими угольщиками, господин Худалов полагает, что даже с учетом скидок для последних они примерно равные, поскольку казахстанский уголь в среднем имеет более низкую себестоимость добычи.
Цены на уголь в Европе этим летом упали почти в два раза, опустившись до самых низких значений с 2016 года. Это стало существенным ударом как для участников рынка, которые в последние годы активно увеличили экспорт, так и для ОАО РЖД: уголь — самый массовый груз и основной источник роста перевозок. В результате угольные компании пытаются вывезти товар в Азию, где цены остаются относительно стабильными, что обостряет вопрос ускоренного развития инфраструктуры в восточном направлении. В перспективе угольщики ожидают, что спрос в Азии компенсирует падение потребления в Европе, но пережить период низких цен могут не все игроки.
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