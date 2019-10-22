Главам пообещали низкие оценки

В Челябинской области до сих пор не исполнено поручение президента РФ от 2015 года, согласно которому необходимо зарегистрировать право муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозные. По данным минстроя региона, сегодня на учет поставлено почти 17% подлежащих регистрации. В четырех муниципалитетах, в том числе в Челябинске, зарегистрировано менее 10%. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что крайне низкий процент регистрации объектов напрямую связан с состоянием коммунальной инфраструктуры, и потребовал решить проблему. В минстрое считают, что основная проблема — отсутствие денег: на постановку всех объектов на учет необходимо более 900 млн руб. По мнению экспертов, основная причина — халатность местных властей, которые не уделяют должного внимания решению вопроса.



Челябинская область четыре года не может исполнить поручение президента России от 9 августа 2015 года по регистрации права муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение). Сегодня на учете стоит только 16,8% подлежащих регистрации объектов. При этом показатель учитывается при принятии решений о выделении муниципалитетам средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин на областном совещании с главами территорий при губернаторе. По его данным, из 75,3 тыс. объектов ЖКХ сегодня право муниципальной собственности зарегистрировано лишь на 12,6 тыс. Из оставшихся 62,7 тыс. являются бесхозными 13,2 тыс.

«Регистрация объектов муниципальными образованиями проводится крайне медленно. В 2019 году зарегистрирован всего лишь 2371 объект, в 2018-м — 1011, в 2017-м — 1100. Темпы необходимо увеличить. Мы довольно часто заявляемся и в госпрограммы Челябинской области, и в Минстрой РФ на предоставление средств федерального бюджета на модернизацию объектов, хочу обратить внимание глав, где заявки сформированы более чем на 700 млн руб., и где уровень регистрации довольно низкий, это будет напрямую связано с выделением денег как из федерального, так и регионального бюджетов»,— сообщил господин Тупикин. Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос о включении в перечень показателей оценки эффективности работы глав территорий уровня регистрации объектов ЖКХ. Сегодня, по данным министра, 100% объектов зарегистрировано только в Катав-Ивановском районе. Лишь на десяти территориях — более 70%. В Челябинске, Копейске, Чебаркуле и Коркинском районе зарегистрировано менее 10%.

В администрации городов не смогли предоставить оперативные комментарии по этой проблеме.

Руководство минстроя отмечает, что одна из главных причин неисполнения поручения — недостаточное финансирование. Общая потребность муниципалитетов на выполнение мероприятий по регистрации превышает 900 млн руб. В этом году затраты местных бюджетов составили 5,6 млн, в 2018-м — 17 млн руб. В ряде территорий деньги на это вообще не выделялись. При этом, по словам министра, в 11 муниципалитетах финансовая потребность не превышает 1 млн руб., что посильно для местного бюджета. На завершение работы в Челябинске надо почти 400 млн, в Магнитогорске — более 200 млн руб.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер констатировал, что сроки исполнения поручений президента «затянулись», особенно при сравнении с другими регионами Урала. По его данным, в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе работа по регистрации объектов ЖКХ уже завершена, в Ханты-Мансийском АО завершится к концу года, в Тюменской области доля зарегистрированных объекты превышает 80%.

«Этот процесс подлежит правильной модерации со стороны министерства. В рамках подготовки бюджета на следующий год я не видел предложений по ускорению этой работы. Мы говорим не просто о наведении порядка, все эти вопросы напрямую связаны с программами развития коммунальной сферы. Отсутствие регистрации объектов, желания по ним работать и понимания, как это делать, напрямую связано с тем, что у нас происходит. Например, в Верхнем Уфалее авария за аварией (последний порыв водовода, из-за которого без воды остались 82 дома, произошел в ночь с 19 на 20 октября.— “Ъ-Южный Урал”). Мне про этот водовод рассказывали, что он давно дырявый. Это все звенья одной цепи: отсутствие регистрации, программ и понимания того, что происходит, выливаются в итоге вот в такого рода проблемы»,— заявил губернатор и поручил министру строительства подготовить предложения по решению проблемы.

Эксперты считают, что главная причина сложившейся ситуации не в отсутствии денег. «На самом деле в Челябинске и области вопросы учета, причем не только коммунальных объектов, очень больные. У нас не размежеваны дворы, администрация города не знает об объектах недвижимости, которые закреплены за ней, в результате регоператор не может выставлять им счета за капремонт в полном объеме. Денежные средства на эти цели всегда можно найти. Это не такие сумасшедшие деньги, тем более к 2019 году за четыре года можно было поставить все объекты на учет. Этим просто никто не занимался. Я думаю, что основная причина неисполнения поручения — халатное отношение чиновников к этим вопросам. Возможно, где-то это делалось умышленно, для того чтобы в этом разброде и шатании оформить право собственности на какие-то сторонние организации»,— считает сопредседатель отделения «Общероссийского народного фронта» в Челябинской области Антон Неверов.

Юлия Гарипова