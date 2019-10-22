В гибели старателей появился раскаявшийся

В Красноярске по ходатайству СКР были арестованы трое руководителей ООО «Сисим», причастных, по версии следствия, к гибели 15 работников при прорыве дамб. Один из фигурантов дела, начальник участка Андрей Еганов, раскаялся, выразив желание заключить досудебное соглашение со следствием. Между тем, как выяснилось, ООО уже фигурировало в целом ряде скандалов.

В Красноярском крае спасатели существенно расширили район поиска пропавших в результате схода мощного селевого потока на городок золотодобытчиков, расположенный рядом с таежной рекой Сейба в Курагинском районе. В ночь на 19 октября мощный поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб на этой реке. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели, а также хозяйственные постройки.

Спасаясь, вахтовики выпрыгивали в окна в чем были. Сопротивляясь селевой массе, они хватались за деревянные обломки.

Погибли 15 работников прииска, десятки получили травмы и увечья.

К поискам пяти пропавших вахтовиков, которые ведутся третьи сутки, подключилась авиация. Согласно отчету спасателей, они обследовали берег реки Сейба до впадения в реку Сисим, разобрали завалы из строительных материалов и мусора, образовавшиеся вниз по течению реки. Однако поиски результатов не принесли.

Глава Красноярского края Александр Усс поручил оказать единовременную материальную помощь: за погибших выплатят компенсацию по 1 млн руб., раненым, в зависимости от полученных травм и увечий,— от 50 до 500 тыс. руб. Как рассказали “Ъ” в региональном правительстве, в Красноярск приехали первые родственники погибших золотодобытчиков (кроме красноярцев в трагедии погибли жители Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей). Расходы на проезд и размещение, а также транспортировку тел и погребение взял на себя собственник золотодобывающей компании «Сисим».

Следователи тем временем обратились в суд с ходатайствами о заключении под стражу трех руководителей ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото») — директора Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова, которые были задержаны накануне в Курагинском районе и доставлены вертолетом в Красноярск. Им инкриминируется нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ): по версии следствия, насыпные дамбы, используемые старателями, были возведены без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Согласно заключению Ростехнадзора, которое приобщено к делу, «разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей».

Начальник участка золотодобывающей артели «Сисим» Андрей Еганов Фото: Андрей Мармышев / ТАСС

Кроме того, расследование установило, что горный мастер Евгений Александров, в должностные обязанности которого входила организация и проведение работ на участке, вовсе не имеет специального образования и является самоучкой.

Из трех фигурантов дела вину признал только начальник участка Андрей Еганов. «Допрошенный в качестве подозреваемого начальник участка полностью признал вину, раскаялся в содеянном и выразил желание заключить досудебное соглашение со следствием, директор и горный мастер золотодобывающей артели вину в инкриминируемом преступлении не признают»,— сообщили в управлении СКР. Руководитель «Сисим» Максим Ковальков попросил суд оставить его на свободе, поскольку необходимо производить выплаты компенсаций близким погибших старателей и раненым.

Следователь Екатерина Шарыгина, ходатайствовавшая об аресте подозреваемых, заявила на судебном заседании, что накануне обыска в городском офисе «Сисим» была предпринята попытка вывоза четырех системных блоков и документации. Машину, которая должна была увезти улики, удалось вовремя остановить. Как сообщает «Интерфакс», судья Марина Попцова огласила показания министра экологии Красноярского края Павла Корчашкина, согласно которым ведомство заключило с ООО «Сисим» договор об использовании водных ресурсов, срок которого истек в 2017 году. Суд удовлетворил прошение следствия и водворил фигурантов дела в СИЗО до 18 декабря.

Следует отметить, что до катастрофы с многочисленными жертвами ООО «Сисим» неоднократно привлекалось к административной ответственности. Так, в конце прошлого года общество было оштрафовано на 180 тыс. руб. ООО, осуществляющее добычу руд и песков драгоценных и редких металлов, с 17 августа 2017 года по 17 августа 2018-го на участках «Сейба» и «Сисим», расположенных в 45 км и 25 км северо-восточнее города Артемовска Курагинского района Красноярского края, проводило горные работы, сопровождающиеся выбросами загрязняющих веществ, что нарушало требования закона «Об охране атмосферного воздуха». Ранее руководству ООО пришлось заплатить 50 тыс. руб. за последствия разведки и добычи полезных ископаемых на реке Полуденный Кундат, связанные с изменением ее дна и берегов. В воде было зафиксировано высокое содержание меди, которое могло навредить рыбе.

Константин Воронов, Новосибирск; Николай Сергеев