Корпорация «Гринн» проиграла суд авторам «Свинки Пеппы»

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск зарегистрированного в Лондоне Entertainment One UK Ltd., обладателя исключительных прав на товарный знак Peppa Pig («Свинка Пеппа», главный герой одноименного детского мультсериала) к АО «Корпорация "Гринн"», крупному оператору торговой и коммерческой недвижимости в Черноземье. Суд взыскал с АО компании $20 тыс. за нарушение прав на «изобразительный товарный знак Свинки Пеппы», сообщается в резолютивной части решения суда.

Решение арбитража обязывает «Гринн» выплатить авторам «Свинки Пеппы» эту сумму в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день выплаты компенсации (сейчас это 1,28 млн руб.), а также 28,45 тыс. руб. судебных издержек и госпошлины. Апелляционную жалобу черноземная компания пока не подавала.

Доказательствами в деле выступили, как сказано в решении суда, «чек за товар, его фотографии, видеозапись процесса приобретения спорного товара и непосредственно приобретенный у ответчика товар».

Британская компания в 2017 году проводила в России активную кампанию исков за незаконную продажу игрушек с изображением персонажа, тогда несколько десятков исков были поданы и в Черноземье, но в последнее время в местные суды таких заявлений в больших количествах не поступало. «Иски — результат глобальной антипиратской кампании. Большая часть касается мелкой розницы, где товар распространяется в небольшом количестве, в основном это контрафактные игрушки, самая болезненная товарная категория для правообладателя»,— рассказывал ранее “Ъ“ управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов, представляющий в судах интересы британской компании. По его словам, в России количество пиратской продукции такого рода брендов одно из самых высоких в мире: из всех территорий, где популярна свинка Пеппа, Россия по объемам контрафакта в детских товарах и продукции легкой промышленности «конкурирует с Китаем и Турцией».

Подробнее о прошлых спорах — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников