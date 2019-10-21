Роскомнадзор предпочел штрафы блокировкам

Штрафовать компании-нарушители в интернете более эффективно, чем их блокировать, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Законопроект, увеличивающий такие штрафы, уже прошел первое чтение в Госдуме. Изначально глава ведомства выступал за оборотные штрафы для нарушителей, но такая инициатива пока не нашла отражение в документах.
В Госдуме обсуждается законопроект, предусматривающий «достаточно серьезные» штрафы для компаний, которые не соблюдают законодательство в области регулирования интернета, напомнил в ходе шестой всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне глава Роскомнадзора Александр Жаров. «Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают экономическим рублем — таким образом мы добиваемся, чтобы он соблюдал местное законодательство»,— заявил господин Жаров (цитата по ТАСС).
Такой законопроект действительно есть в Госдуме. Его в середине июня внесли депутаты от «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Документ предлагает увеличить штрафы для компаний, которые отказались хранить персональные данных россиян на территории РФ. Как следует из проекта, взыскание за первое нарушение может достигать 6 млн руб., а за повторное — 18 млн руб.
Кроме того, депутаты предложили увеличить штрафы для поисковиков, VPN-сервисов, мессенджеров и аудиовизуальных сервисов — в случае с ними речь идет о суммах от 1 млн руб. до 5 млн руб. 10 сентября законопроект был принят в первом чтении. Как следует из карточки документа, поправки к нему должны были поступить до 9 октября, они пока не опубликованы.
Ранее Александр Жаров заявлял, что поддерживает введение оборотных штрафов для компаний, чтобы принуждать такие компании, как Google и Facebook, исполнять российское законодательство. Reuters сообщало, что администрация президента РФ и Роскомнадзор разрабатывают поправки, которые введут штраф для интернет-компаний в размере 1% от оборота. Однако против этого выступили в Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе, говорил “Ъ” федеральный чиновник, а вице-премьер Максим Акимов подчеркивал, что у правительства нет планов прорабатывать поправки об оборотных штрафах.
Власти придумали, как вынудить интернет-сервисы локализовать персональные данные россиян на территории РФ. За отказ перенести в Россию серверы компаниям будут грозить повышенные штрафы до 18 млн руб., следует из законопроекта депутатов «Единой России». Ранее в администрации президента и Роскомнадзоре предлагали ввести оборотные штрафы для интернет-компаний, но, по данным “Ъ”, идея не нашла поддержки в Федеральной антимонопольной службе и Минэкономики. Угроза финансовых санкций может подтолкнуть зарубежные сервисы к уходу из России, не исключают эксперты.
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