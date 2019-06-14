По рунету ударят рублем

Власти придумали, как вынудить интернет-сервисы локализовать персональные данные россиян на территории РФ. За отказ перенести в Россию серверы компаниям будут грозить повышенные штрафы до 18 млн руб., следует из законопроекта депутатов «Единой России». Ранее в администрации президента и Роскомнадзоре предлагали ввести оборотные штрафы для интернет-компаний, но, по данным “Ъ”, идея не нашла поддержки в Федеральной антимонопольной службе и Минэкономики. Угроза финансовых санкций может подтолкнуть зарубежные сервисы к уходу из России, не исключают эксперты.

Депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов 13 июня внесли в Госдуму законопроект о введении штрафов для компаний, отказавшихся хранить персональные данных россиян на территории РФ. Максимальное взыскание за первое нарушение может достигать 6 млн руб., а за повторное — 18 млн руб., говорится в проекте.

Требование по локализации персональных данных в России действует с 2015 года, однако такие компании, как Facebook и Twitter, до сих пор его не выполнили.

Минувшей весной Twitter и Facebook были оштрафованы на 3 тыс. руб. за непредоставление информации о локализации данных. Глава Facebook Марк Цукерберг в блоге компании писал, что сервис решил не строить дата-центры в странах, для которых характерно нарушение прав человека. По его словам, если компания будет строить дата-центры и хранить данные в таких странах, то государствам будет проще получать доступ к личной информации людей. «Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах или мы не сможем выйти в другие в ближайшее время. Это компромисс, на который мы готовы пойти»,— писал Марк Цукерберг 6 марта.

Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора (цитата «Интерфакса») Этот законопроект — сигнал не только Twitter и Facebook, но и другим компаниям, которые еще не исполнили требования российского законодательства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров еще в ноябре заявил, что поддерживает идею ввести оборотные штрафы для интернет-компаний за нарушение закона взамен блокировки их сервисов. Позднее агентство Reuters писало, что администрация президента и Роскомнадзор разрабатывают поправки, которые введут штраф для интернет-компаний в размере 1% от оборота. Против этого выступили в Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС), говорил “Ъ” федеральный чиновник. Вице-премьер Максим Акимов подчеркивал, что у правительства «нет планов» прорабатывать поправки об оборотных штрафах.

Предложенные депутатами новеллы в Кодекс административных правонарушений также касаются интернет-сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Компания, которая повторно отказалась предоставить ФСБ переписку пользователей или ключи для дешифровки сообщений, может быть оштрафована на сумму до 6 млн руб. Сейчас за первое подобное нарушение ОРИ грозит штраф в 1 млн руб.

Согласно законопроекту, усилятся санкции для поисковиков и VPN-сервисов, которые отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов, не ограничивают к ним доступ и не фильтруют выдачу. При повторном нарушении сумма штрафа для них может достигать 5 млн руб. Взыскание на сумму 2 млн руб. предлагается ввести и в отношении мессенджеров, не исполнивших требования закона. Помимо этого, аудиовизуальные сервисы в случае повторного нарушения, касающегося трансляции на своей площадке телеканала без лицензии СМИ, могут быть оштрафованы на сумму до 2 млн руб.

Законопроект вводит повышенную ответственность для всех компаний, которые занимаются «интернет-посредничеством», помимо операторов связи, констатирует гендиректор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. «Появление законопроекта связано с жалобами того же "Яндекса" на то, что зарубежных игроков часто нельзя привлечь к ответственности. Поэтому конкурентные преимущества российских сервисов падают»,— считает эксперт. Новые штрафы ударят и по «офлайновым» компаниям, которые работают с персональными данными, предупреждает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Многомиллионные штрафы не побудят зарубежные интернет-компании хранить данные россиян в России, а скорее побудят их покинуть страну как территорию, внутри которой они распространяют свои сервисы»,— считает он.

Представители Facebook и «Яндекса» отказались от комментариев, в ФАС и Минэкономики не ответили на запросы “Ъ”.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый