Экс-главу ОФК-банка довезли в СИЗО

Бывший глава ОФК-банка Николай Гордеев отправился в СИЗО из-за «срыва домашнего ареста». Его перевели в изолятор 20 октября. Как пишет РБК, он якобы пользовался интернетом и снимал электронный браслет. Гордеева подозревают в превышении полномочий и растрате. Следствие считает, что, будучи главой ОФК-банка, он раздавал деньги вкладчиков собственным компаниям, а также структурам бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Тот арестован заочно и объявлен в международный розыск. Весной прошлого года ЦБ отозвал у ОФК-банка лицензию. Общий ущерб, по версии следствия, превышает 30 млрд руб.

Одним из акционеров банка был однокурсник Владимира Путина и известный адвокат Николай Егоров. Он и написал заявление на Гордеева и Чуяна, рассказал корреспондент газеты “Ъ” Владислав Трифонов: «Когда в качестве акционера банка появился господин Егоров, на него возлагалась роль по “обелению” алкогольного рынка, который, несмотря на все попытки сделать из него прозрачную и понятную отрасль бизнеса, все равно остается “серым” и полукриминальным. Это должно было радикально поменять все правила игры. Но в итоге в 2018 году завели уголовное дело по заявлению господина Егорова: у него как у миноритарного акционера были украдены деньги. Они выдавались председателем правления, мажоритарным акционером банка и одновременно главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном — ведомство должно было заниматься контролем за правилами игры на российском рынке.

В результате, как выяснилось, все было достаточно банально: осуществлялся вывод средств на компании, которые контролируются Чуяном, после чего те банкротились, не выполняли своих обязательства, не обслуживали кредиты, соответственно, деньги просто выводились на какие-то однодневные фирмы, обналичивались и расходились по карманам бенефициаров. Изначально задержание Гордеева — это была процессуально простая история, так как все разрешительные подписи на выдачу этих кредитов ставил именно он. Бывший глава ОФК-банка начал давать показания и сразу же был переведен под домашний арест».

Следователи считают, что Николай Гордеев активно переписывался в мессенджерах со своими доверенными лицами, чтобы спрятать активы от ареста. Также он якобы ездил в суд и на допросы с личным водителем, через которого и передавал указания своим партнерам. Как ему удалось избежать поездок на спецтранспорте, который обычно возит арестованных на следственные действия? Эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов считает, что это могло быть провокацией силовиков или простой халатностью: «Я с этим сталкивался неоднократно. ФСИН, в чьи полномочия входит обеспечение и доставка содержащегося под домашним арестом обвиняемого, несвоевременно предупреждал о том, что человека надо отвезти. И в Москве зачастую бывает, что сотрудники службы устно предлагают добираться самим. Им говоришь: напишите письменно, что вы мне разрешаете ехать на такси, с личным водителем или своим ходом — они отказываются.

Это может быть элементарной провокацией: попробуй потом докажи, что инспектор ФСИН разрешил тебе это делать.

В результате потом легко фабрикуют дело о том, что на ровном месте ты поехал куда-то без их ведома на другом автомобиле. Что касается сети интернет, гораздо проще найти адвоката или доверенное лицо, которое будет действовать от твоего имени, иначе есть риск отправиться в СИЗО».

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Гордеев не признает вины в превышении полномочий и растрате, хотя и сотрудничает со следствием. Он также отрицает, что «сорвал домашний арест». Следователи обещали не затягивать расследование и предъявить ему окончательное обвинение в течение месяца.

Сергей Гусев