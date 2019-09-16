Недвижимость экс-главы Росалкогольрегулирования арестовали по списку СКР

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) добился ареста имущества бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна. Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову. Арест имущества экс-главы РАР был произведен в качестве обеспечительной меры по искам потерпевших.

В списке имущества Игоря Чуяна, которое по ходатайству СКР арестовал Басманный суд Москвы, числятся квартира площадью 270,9 кв. м, расположенная в клубном доме в Гранатном переулке неподалеку от Патриарших прудов (кадастровая стоимость 126,2 млн руб.), два машино-места в этом же доме (6,4 млн руб.), особняк площадью 2,3 тыс. кв. м в элитном коттеджном поселке Усово-3 в Одинцовском районе стоимостью в €1 млн, земельный участок площадью 6 тыс. кв. м, расположенный на нем дом охраны и т. д. Общая стоимость арестованных объектов недвижимости составляет почти 260 млн руб.

Интересно, что все арестованное имущество формально не принадлежит бывшему главе Росалкогольрегулирования. Так, квартира у Патриарших прудов записана на тещу экс-чиновника, а подмосковный особняк — на его жену. Но это не смутило СКР: в ведомстве уверены, что вся недвижимость была приобретена на средства, которые были похищены в рухнувшем в 2018 году ОФК-банке, а оформлена на родственников или доверенных лиц господина Чуяна, чтобы скрыть ее происхождение.

С одним из объектов, указанных в ходатайстве следствия об аресте, по данным “Ъ”, произошло недоразумение. Речь идет о расположенной в Новой Москве двухкомнатной квартире площадью 44,9 кв. м, владельцем которой оказалась миноритарный акционер ОФК-банка Екатерина Корф. Компании «Эсттех», совладельцем которой она является, принадлежало 19,2% акций кредитного учреждения, и следствие полагает, что госпожа Корф являлась доверенным лицом Игоря Чуяна и что ее квартира также была приобретена на похищенные в банке средства. Об аресте ее жилья, как рассказал “Ъ” адвокат госпожи Корф Александр Матрюк, его доверительница узнала случайно, когда пришла переоформлять права собственности на квартиру на своих детей. Впрочем, адвокату удалось доказать, что недвижимость, стоимость которой составляет 4 млн руб., была куплена госпожой Корф по ипотечному кредиту, а господина Чуяна она никогда не видела и не встречалась с ним. В итоге следствие не стало продлевать арест квартиры, однако, по словам Александра Матрюка, жилье по-прежнему нельзя переоформить на детей, поскольку госпоже Корф никак не удается получить от следователя письменное подтверждение о снятии ареста с квартиры.

Арест недвижимости господина Чуяна стал обеспечительной мерой в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела. Основанием для расследования стало поданное в 2018 году заявление однокурсника президента Владимира Путина известного адвоката Николая Егорова, которому в ОФК-банке принадлежало 25% акций. Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии. Заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, тогда же господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный. По данным “Ъ”, обвиняемый сейчас находится в Израиле.

Как следует из материалов следствия, в 2013–2016 годах без согласия совета директоров ОФК-банка были выданы 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус-групп». При этом сами получатели кредитов, по версии следствия, были фирмами-однодневками, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО. В ходе расследования сотрудники СКР пришли к выводу, что Игорь Чуян являлся бенефициаром как ОФК-банка, так и компании «Статус-групп», а сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР.

Владислав Трифонов