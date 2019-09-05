Фракция обновила лидера

Фракция «ЕдинаяРоссия» в госсовете Удмуртии сменила руководителя. Анатолий Наумов попросил коллег освободить его от этой должности из-за большой загруженности по основному месту работы. Вместо него на этот пост выбрали председателя постоянной комиссии по регламенту Елену Дербилову. Перед новым руководителем поставили задачу улучшения имиджа партийной фракции, поскольку в адрес депутатов-единороссов идет «много негатива». Эксперты называют госпожу Дербилову человеком спикера госсовета Алексея Прасолова, который таким образом усилит позиции в республиканском парламенте.

Решение о смене руководителя фракция приняла на заседании 4 сентября, сообщает пресс-служба госсовета республики. «Решение принято осознанно. Оно связано с тем, что в виду моей чрезвычайно большой загруженности по основному месту работы в должности директора акционерного общества с многотысячным коллективом, сегодня у меня нет возможностей для полноценного исполнения обязанностей руководителя фракции. Я считаю, что эти функции должен исполнять человек на освобожденной основе»,— сказал Анатолий Наумов, обращаясь к коллегам.

Фракцию господин Наумов возглавил после выборов в сентябре 2017 года. При этом, как и его предшественник в пятом созыве Алексей Прасолов, он не стал переходить на работу в госсовет на постоянную основу и остался в должности генерального директора сарапульского предприятия «Элеконд». Алексей Прасолов тогда был избран председателем республиканского парламента и покинул пост начальника ФГУП ГВСУ.

Депутаты отставку приняли, и предложили на этот пост Елене Дербиловой, председателю постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета. Представляя ее кандидатуру, руководитель первый заместитель председателя парламента Владимир Невоструев отметил, что президиум регионального политсовета партии единогласно поддержал ее кандидатуру. «Думаю, она поднимет работу фракции на новый уровень»,— отметил господин Невоструев.

Елена Дербилова начала работать в госсовете Удмуртии в 2004 году в секретариате фракции «Регионы Удмуртии», с 2007 года в течение 10 лет была руководителем секретариата депутатской фракции «Единая Россия», пока ее возглавлял Алексей Прасолов. В 2017 году была впервые избрана депутатом и председателем постоянной комиссии.

«Честно сказать, не на сахарное место человек идет. Много сегодня негатива на депутатов, членов "Единой России". Все, что плохо, увязывается с нашей партией. Все, что хорошо – это делают все, а все, что плохо — это делает партия "Единая Россия". Надо доказывать, надо рассказывать всем, что много и очень много делает наша партия»,— отметил председатель госсовета Алексей Прасолов.

Елена Дербилова на этот посыл отреагировала, отметив, что важна работа всего депутатского корпуса. «Мы сегодня все прекрасно понимаем, что те политические вызовы, которые у нас звучат — они требует еще более серьезной консолидации наших действий, более сплоченной работы»,— сказала госпожа Дербилова.

В состав фракции «Единая Россия» в госсовете Удмуртии входят 49 депутатов. У КПРФ в республиканском парламенте пять представителей, у ЛДПР и «Справедливой России» — по два. Еще два мандата в настоящее время вакантны. Дополнительные выборы в двух округах состоятся 8 сентября.

Большинство членов фракции в ходе тайного голосования поддержали Елену Дербилову, в качестве альтернативной рассматривалась кандидатура председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Юрия Тюрина.

Анатолий Наумов был избран заместителем председателя фракции и фактически останется в составе президиума.

Политолог Павел Заболотских считает, что за счет избрания Елены Дербиловой по факту фракцию теперь возглавил «лично Алексей Прасолов», поскольку изначально она была его протеже. «Ни о каком влиянии и самостоятельной роли Елены Дербиловой говорить не приходится. Просто Алексей Прасолов нуждался в усилении и поставил вместо относительно самостоятельного Анатолия Наумова полностью управляемую Елену Дербилову. Должность руководителя фракции всегда весома, т.к. это член президиума, который обладает расширенными полномочиями и, в случае обострения ситуации вокруг партии или руководства госсовета, эта должность может резко возрасти в весе»,— отметил господин Заболотских.

По мнению политолога Александра Балицкого, смена руководителя фракции является попыткой обновления кадрового состава и реакцией на нисходящий тренд поддержки партии со стороны электората. «У нас для "Единой России" геронтократия достаточно характерная черта. В руководящем составе много людей, которые на своих позициях давно, и на своих местах пересидели, что создает опасность сбавить партийную активность. Не секрет, что поддержка ЕР движется по нисходящей траектории, и такая попытка омоложения и обновления рядов шаг понятный и важный, но несколько запоздалый. Даст ли это эффект, покажет время»,— отметил господин Балицкий.

Михаил Красильников