Пермские изоляторы монтируют в Челябинск

Пермский завод по производству изоляторов «ЭЛИЗ», чьи собственники два года назад были осуждены за преднамеренное банкротство, обрел нового владельца. За 110 млн руб. имущественный комплекс выкупило АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», крупнейший в РФ производитель изоляторов из стекла. Новый владелец заявляет, что планирует восстановить производство на некогда предприятии-конкуренте.



Конкурсный управляющий ОАО «ЭЛИЗ» 17 октября сообщил об итогах торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Недвижимое имущество банкрота (участки, цеха, железнодорожные пути, сети, склады, подстанции, коллекторы) за 110 млн руб. приобрело челябинское АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод». Договор пока не подписан. Имущество находится в залоге у столичного ООО «Лиринк», единственным учредителем которого является банк «Траст».

ОАО «ЭЛИЗ» было создано путем преобразования госпредприятия «Пермский завод высоковольтных электроизоляторов» и являлось одним из крупнейших производителей изоляторов из фарфора в стране. В июне 2014 года ОАО было признано банкротом. На момент подачи заявления о банкротстве в 2013 году задолженность «ЭЛИЗ» составляла более 185 млн руб. Выручка АО в 2018 году — 49 млн руб., чистый убыток — 39 млн руб.

91% акций принадлежало одноименному ООО. По 50% ООО «ЭЛИЗ» принадлежало бывшему вице-спикеру гордумы Перми Михаилу Ширинкину и предпринимателю Виктору Селезневу. В 2017 году они были осуждены за преднамеренное банкротство предприятия и хищение его средств, получив по шесть лет колонии строгого режима со штрафом 350 тыс. руб. каждый.

АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) считается крупнейшим в РФ производителем изоляторов из стекла (70% рынка). Выручка ЮАИЗ в 2018 году — 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 490 млн руб.

ЮАИЗ входит в ООО Global Insulator Group (центральный офис в Екатеринбурге), которое с июля 2006 года объединило производственные мощности Южноуральского арматурно-изоляторного завода, Львовской изоляторной компании, Казахского арматурно-изоляторного завода и GiG Polymer. Global Insulator Group контролируется эстонской GiG Holdings, руководителем которой значится Вадим Губин, акционер российской группы «Юнако».

Источник в ЮАИЗ пояснил, что производственная линейка челябинского и пермского завода различается. Пермский завод производит в основном номенклатуру из фарфора, чего не хватает ЮАИЗ. Челябинский завод недавно приобрел новую печь, и пермский завод поможет ему загрузить новые мощности. Сумму инвестиций в производство собеседник не уточнил, сказав, что производственные планы на 2020 год еще только формируются. Источник уточнил, что завод сейчас работает, но не в полную мощность.

Вячеслав Суханов, Пермь