Больше половины россиян положительно относятся к искусственному интеллекту

В России 54% жителей положительно относятся к роботам и искусственному интеллекту (ИИ), следует из исследования Российской венчурной компании и Института национальных проектов. Из технологий с потенциалом массового применения россияне больше всего доверяют доставке товаров дронами.
«Общий уровень "технологического оптимизма" в России, отражающий веру граждан в научный прогресс, оказался достаточно высоким. Так, с утверждением "При помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы" согласны 46% россиян и лишь 22% участников опроса в странах ЕС»,— отмечают авторы исследования.
«Спокойно» и «абсолютно спокойно» россияне воспринимают:
Также авторы исследования выяснили, что россияне чаще доверяют государственным органам власти и научно-образовательным учреждениям как агентам внедрения инноваций.
Исследование проводилось на базе телефонного опроса 8 тыс. человек из 10 регионов России. Выводы верифицировали с помощью фокус-групп и экспертных интервью.
Как сообщил “Ъ”, курировать федеральный проект по ИИ будет Минэкономики России. Развитие технологии в ведомстве считают залогом повышения производительности труда и роста доходов населения.
Подробнее — в материале “Ъ” «Искусственному интеллекту подыскивают занятие».
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