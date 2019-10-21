Больше половины россиян положительно относятся к искусственному интеллекту

В России 54% жителей положительно относятся к роботам и искусственному интеллекту (ИИ), следует из исследования Российской венчурной компании и Института национальных проектов. Из технологий с потенциалом массового применения россияне больше всего доверяют доставке товаров дронами.

«Общий уровень "технологического оптимизма" в России, отражающий веру граждан в научный прогресс, оказался достаточно высоким. Так, с утверждением "При помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы" согласны 46% россиян и лишь 22% участников опроса в странах ЕС»,— отмечают авторы исследования.

«Спокойно» и «абсолютно спокойно» россияне воспринимают:

54% — доставку товаров дронами,

40% — медицинские консультации без личного общения с врачом,

40% — установку ИИ диагноза на основании анализов,

39% — проведение роботом медицинской операции,

37% — вживление чипа, соединенного с головным мозгом, для восстановления слуха,

35% — нахождение в беспилотном автомобиле в качестве пассажира,

33% — нахождение в беспилотном автобусе,

17% — покупку искусственно выращенного мяса.

Также авторы исследования выяснили, что россияне чаще доверяют государственным органам власти и научно-образовательным учреждениям как агентам внедрения инноваций.

Исследование проводилось на базе телефонного опроса 8 тыс. человек из 10 регионов России. Выводы верифицировали с помощью фокус-групп и экспертных интервью.

Как сообщил “Ъ”, курировать федеральный проект по ИИ будет Минэкономики России. Развитие технологии в ведомстве считают залогом повышения производительности труда и роста доходов населения.

Подробнее — в материале “Ъ” «Искусственному интеллекту подыскивают занятие».