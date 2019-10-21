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Офицер ВМФ оштрафован на 50 тыс. рублей за избиение подчиненного

Новороссийский гарнизонный военный суд признал Андрея Малиновского, проходящего службу на морском тральщике ВМФ России, виновным в превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 50 тыс. руб. Офицер признал себя виновным и раскаялся.

По данным суда, 10 июля 2019 года Андрей Малиновский, находясь на палубе морского тральщика, стоявшего у причала Новороссийской военно-морской базы, избил матроса-призывника за отказ исправить нарушения формы одежды. Потерпевший признал, что он проигнорировал первое замечание офицера, а на повторное замечание ответил, что Андрей Малиновский не является его прямым начальником, поэтому его требование он выполнять не собирается. После этого офицер схватил матроса за одежду, бросил на палубу и нанес ему несколько ударов. Подсудимый Малиновский пояснил, что совершил преступление по причине своей несдержанности и эмоциональной реакции на отказ подчиненного выполнить его требования. Суд признал, что офицер действовал из ложно понятых интересов военной службы.

Анна Перова, Краснодар


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