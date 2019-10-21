Топ-менеджеры Boeing второй день экстренно собираются из-за ситуации с 737 MAX

Компания Boeing проводит сегодня, 21 октября, второе собрание руководства за два дня на фоне обострения ситуации вокруг самолетов Boeing 737 MAX, сообщает The Telegraph.

Производитель был вынужден созвать экстренное совещание топ-менеджеров после того, как в минувшую пятницу агентство Reuters рассказало о письме одного из технических пилотов компании от 2016 года, в котором он жаловался на неполадки в системе контроля полета (MCAS).

Сама Boeing уже выпустила заявление, в котором подчеркнула, что «неоднократно» сообщала регуляторам о готовящихся изменениях в системах контроля полета, в частности в MCAS, а также что Федеральная авиационная администрация США (FAA) проверяла их во время тестовых полетов, а затем выдала соответствующий сертификат. «Мы понимаем и сожалеем о беспокойстве, вызванном публикацией (письма.— “Ъ”),— говорится в заявлении Boeing.— Нам жаль, что этот документ, предоставленный ранее властям в рамках расследования, не был опубликован таким образом, чтобы его содержание могло быть корректно истолковано».

В указанной переписке главный технический пилот Марк Форкнер жалуется коллеге на поведение во время испытательного полета системы коррекции маневрирования (MCAS). Ее сбой позже стал причиной двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По словам пилота, MCAS при работе на симуляторе «выходила из-под контроля», «это было чудовищно», у системы «есть еще много серьезных проблем». При этом пилот отмечает: «По сути, я наврал регуляторам (неосознанно.— “Ъ”)», скрыв от них эти ситуации.

Письмо датировано 2016 годом, а значит, компания знала о проблеме, ставшей причиной двух авиакатастроф, за пару лет до трагических событий, но ничего не сообщила об этом регуляторам. В пятницу же Федеральная авиационная администрация США (FAA) потребовала от производителя объяснений: «Я ожидаю ваших немедленных объяснений по поводу содержания этого документа и того, почему Boeing так долго не предоставляла этот документ своему регулятору по безопасности полетов»,— говорится в письме главы FAA Стива Диксона генеральному директору Boeing Деннису Мюленбургу.

О последствиях катастроф для Boeing читайте в публикации “Ъ” «Boeing занялась компенсациями».

Кирилл Сарханянц