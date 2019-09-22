Boeing занялась компенсациями

Исландская Icelandair стала одной из первых авиакомпаний, договорившихся с Boeing о компенсациях за приостановку эксплуатации самолетов 737 MAX. Подобные переговоры ведут с производителем самолетов и многие другие авиакомпании. По подсчетам экспертов, издержки от простоев 737 MAX, полеты которых пока не возобновлены, уже достигают $9 млрд.

Исландская авиакомпания Icelandair сообщила, что ей удалось договориться с Boeing о компенсации за простои принадлежащих авиакомпании самолетов 737 MAX. В распоряжении Icelandair находится шесть таких самолетов, полеты которых по всему миру приостановлены с марта, после катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии. О сумме компенсации не сообщается. Icelandair говорит, что негативное влияние простоев на прибыль авиакомпании до уплаты налогов на 1 августа составило около €140 млн и «выросло за последние месяцы, так как приостановка эксплуатации продолжается до сих пор». По подсчетам компании, негативное влияние простоев сейчас составляет €135 млн с учетом компенсации, которую должна выплатить Boeing.

Icelandair стала одной из первых авиакомпаний, пришедших к договоренности с Boeing по поводу компенсации, притом что подобные переговоры ведут многие авиакомпании. Также на этой неделе ирландский лоукостер Ryanair сообщил о прекращении выплат Boeing за заказанные им 737 MAX и о начале переговоров с производителем самолетов о компенсациях за простои. Ryanair заказала 135 самолетов 737 MAX, часть из них должна быть поставлена уже в этом году, а к лету 2020 года в распоряжении авиакомпании должно быть уже 58 таких самолетов. В конце августа входящая в «Ростех» лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» подала к Boeing первый иск, связанный с простоями 737 MAX.

В июле сообщалось, что Boeing выделила $5,6 млрд на потенциальные компенсации заказчикам из-за приостановки эксплуатации 737 MAX. По подсчетам консалтинговой компании IBA Group, специализирующейся на авиационной сфере, простой одного самолета 737 MAX стоит около $150 тыс. в день. Таким образом, общая сумма издержек достигает уже $9 млрд. Полеты самолета все еще не возобновлены и, по оценкам экспертов, вряд ли будут начаты ранее конца этого года, а возможно, и весны следующего года.

Яна Рождественская