21 октября, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

FAA потребовала от Boeing немедленных объяснений по 737 MAX

Федеральная авиационная администрация США (FAA) потребовала от Boeing немедленно объяснить, почему компания только сейчас передала FAA информацию, содержавшуюся в личной переписке пилота-испытателя 737 MAX и указывавшую еще в 2016 году на проблемы этой модели. «Я ожидаю ваших немедленных объяснений по поводу содержания этого документа и того, почему Boeing так долго не предоставляла этот документ своему регулятору по безопасности полетов»,— цитирует Reuters письмо главы FAA Стива Диксона генеральному директору Boeing Деннису Мюленбургу.

В указанной переписке главный технический пилот Марк Форкнер жалуется коллеге на поведение во время испытательного полета системы коррекции маневрирования (MCAS). Ее сбой позже стал причиной двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По словам пилота, MCAS при работе на симуляторе «выходила из-под контроля», «это было чудовищно», у системы «есть еще много серьезных проблем». При этом пилот отмечает, что, «по сути, я наврал регуляторам (неосознанно)», скрыв от них эти ситуации.

Как заявили в комитете Палаты представителей Конгресса США по транспорту, «эта переписка свидетельствует о том, что Boeing утаивала изобличающую ее информацию от FAA, это вызывает крайнюю обеспокоенность». Акции Boeing отреагировали на эту ситуацию самым значительным падением с февраля 2016 года — на 6,8%.

Алена Миклашевская


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя