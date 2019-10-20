FAA потребовала от Boeing немедленных объяснений по 737 MAX

Федеральная авиационная администрация США (FAA) потребовала от Boeing немедленно объяснить, почему компания только сейчас передала FAA информацию, содержавшуюся в личной переписке пилота-испытателя 737 MAX и указывавшую еще в 2016 году на проблемы этой модели. «Я ожидаю ваших немедленных объяснений по поводу содержания этого документа и того, почему Boeing так долго не предоставляла этот документ своему регулятору по безопасности полетов»,— цитирует Reuters письмо главы FAA Стива Диксона генеральному директору Boeing Деннису Мюленбургу.

В указанной переписке главный технический пилот Марк Форкнер жалуется коллеге на поведение во время испытательного полета системы коррекции маневрирования (MCAS). Ее сбой позже стал причиной двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По словам пилота, MCAS при работе на симуляторе «выходила из-под контроля», «это было чудовищно», у системы «есть еще много серьезных проблем». При этом пилот отмечает, что, «по сути, я наврал регуляторам (неосознанно)», скрыв от них эти ситуации.

Как заявили в комитете Палаты представителей Конгресса США по транспорту, «эта переписка свидетельствует о том, что Boeing утаивала изобличающую ее информацию от FAA, это вызывает крайнюю обеспокоенность». Акции Boeing отреагировали на эту ситуацию самым значительным падением с февраля 2016 года — на 6,8%.

Алена Миклашевская