Сериал про аллергию: плесень

Как выглядит плесень, знают все, но мало кто осознает ее опасность для здоровья. Между тем она вызывает тяжелые формы респираторной аллергии, которая часто сопровождается микозами, а их очень трудно лечить.



Точных статистических данных по распространенности аллергии на плесень в мире не существует. В Агентстве по охране окружающей среды США считают, что с плесенью связаны 4,6 млн из 21,8 млн случаев астмы в стране. По оценке Американского колледжа профессиональной медицины и медицинской экологии, к плесени сенсибилизированы примерно 10% жителей США, половина из них — реально больные люди. Согласно тому же источнику, это около 25% всех аллергиков.

Обществу аллергия на плесень обходится очень дорого. В США связанный с плесенью аллергический ринит стоит государству $3,7 млрд в год, астма — $15,1 млрд, смертность от астмы — $1,7 млрд.

Между тем даже в благополучных Европе, США и Канаде от 20% до 40% зданий заражены плесенью, которую видно невооруженным глазом. Предпосылки для ее роста — влажность воздуха выше 45% и плохая вентиляция. Впервые с этой проблемой столкнулись в США в начале 1970-х, когда в мире бушевал энергетический кризис. Чтобы экономить на отоплении, в домах стали использовать энергосберегающие теплоизоляционные материалы, что неожиданно привело к значительному повышению влажности и разрастанию плесени с соответствующими последствиями для здоровья.

Сегодня, считают специалисты, проблема связана еще и с пластиковыми окнами, которые затрудняют приток воздуха с улицы и не пропускают влагу наружу. В России вентиляцию нарушают также перепланировка воздуховодов, вывод духовой вытяжки в вентиляционное отверстие, установка вентиляторов вместо естественной вентиляции.

Как развивается аллергия

В принципе аллергию может вызвать любой плесневый грибок, но чаще всего это представители родов альтернария, кладоспориум, пеницилл и аспергилл. Главный виновник респираторной аллергии — Aspergillus fumigatus (аспергилл дымящий). Размер плесневых спор — 2–2,5 мкм, поэтому они легко проникают глубоко в дыхательную систему. По оценке финских медиков, до легких долетают 84–95% спор и 27–46% их фрагментов. Когда споры попадают в дыхательные пути, иммунная система при определенных условиях воспринимает их как агрессора и отвечает аллергическим воспалением.

Что это за условия? Большое количество спор, с которыми мы сталкиваемся (условно безопасная санитарная норма — 500 спор на один кубометр воздуха), и длительный контакт с ними. Именно поэтому аллергия обычно возникает к тем грибкам, с которыми человек ежедневно соприкасается дома или на работе. Генетическая предрасположенность и нарушения иммунитета — тоже важные факторы развития грибковой аллергии. Но и этого мало — нужны триггеры, то есть провоцирующие факторы: инфекция, прием антибиотиков, смена климатической зоны, курение, стресс.

Чем болеете

«Плесень опасна прежде всего тем, что помимо аллергического оказывает еще и токсическое действие,— объясняет медицинский директор проекта “Аллерготоп”, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Валентиновна Шуватова.— В помещениях, зараженных плесенью, человек испытывает недомогание, слабость, часто болеет (это называется sick building syndrome — “синдром больного здания”). Много сложностей в диагностике грибковой аллергии. Так, реакция на споры альтернарии и кладоспориума часто маскируется под поллиноз. Отличить ее можно только по времени появления симптомов: спороношение начинается в марте, задолго до цветения ольхи, первого весеннего аллергена средней полосы, а заканчивается глубокой осенью, когда пыльцы давно нет. Есть ли споры в воздухе, можно узнать на сайте allergotop.com».

К аллергии на плесень часто присоединяются микозы — инфекционные поражения грибами. Одно из таких заболеваний — аллергический бронхолегочный аспергиллез, который нередко развивается на фоне бронхиальной астмы. Его можно заподозрить, если астма перестает поддаваться обычной терапии.

Главный совет врачей при аллергии к плесневым грибам — полностью убрать их из жизни. Если же контакт неизбежен, лечить всеми возможными средствами. Третьего не дано.

Елена Туева