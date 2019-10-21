Евгений Савченко прокомментировал обвинение в коррупции главы Белгородского района

На оперативном совещании в облправительстве губернатор Белгородской области Евгений Савченко прокомментировал задержание и предъявление обвинений во взяточничестве главе администрации Белгородского района Анатолию Попкову. «Мы рассчитываем на объективное расследование обстоятельств произошедшего. Но независимо от итогов расследования и будущего приговора суда, хочу отметить, что исполнительной власти области нанесен серьезный репутационный ущерб»,— заявил господин Савченко.

«Обращаюсь ко всему белгородскому сообществу управленцев — соблазн легких денег велик, однако нужно помнить всегда, что у дерева коррупции гнилые корни безнравственности и горькие плоды трагедии»,— сказал губернатор.

«В погоне за наживой легко навсегда потерять самое ценное — честное имя и благополучную судьбу. Призываю всех никогда об этом не забывать. Наша реакция на случившееся должна быть однозначной — абсолютная чистоплотность, открытость и прозрачность наших действий со всеми субъектами хозяйственно-экономической деятельности и их руководителями. Главный мотив и критерий наших решений и поступков был и остается одним — всестороннее развитие каждого поселения, каждого муниципального образования, повышение качества жизни в Белгородской области. Исходя из этого, давайте выстраивать наши действия и нашу совместную работу»,— цитирует Евгения Савченко его пресс-служба.

Напомним, сегодня стало известно, что Басманный райсуд Москвы заключил под стражу главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова. Господину Попкову предъявлены обвинения в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы), от представителя компании, которая не раскрывается.

Сергей Калашников