КСП раскритиковала проект решения о повышении тарифа в общественном транспорте

Контрольно-счетная палата Перми (КСП) представила заключение на проект решения гордумы об утверждении тарифов на перевозки в общественном транспорте. Напомним, проект решения предполагает рост тарифа с 20 руб. до 26 руб. и скидку в 2 руб. при безналичной оплате.

Согласно документу КСП, расчет пассажиропотока был произведен при отсутствии методики его проведения. При этом КСП со ссылкой на главу Перми уточняет, что фактический пассажиропоток в 2018 году составил 242,1 млн человек, а расчетный — 231 млн человек. В связи с этим КСП не может подтвердить обоснованность тарифа.

КСП выявила также завышение минимального планового объема работы на ряде маршрутов, вследствие чего объем планируемых доходов от платы за проезд не покрывает расходы. «Дефицит в 2020–2022 годах составит 3,1 млрд руб., источники его покрытия не указаны»,— значится в заключении.

Кроме того, КСП не получила расчета скидки при безналичной оплате. При этом экономия от оплаты труда кондукторов составляет 707 млн руб., а организация безналичной оплаты потребует еще 163 млн руб. К тому же расчет последней суммы не представлен. В целом КСП предложила рассмотреть проект решения с учетом позиции ведомства. Он будет озвучен на совместном заседании комитетов гордумы 22 октября.