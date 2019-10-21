Мэрия Перми определила лучшие и худшие районные администрации

Администрация Перми подвела итоги работы подразделений мэрии и районных администраций за девять месяцев 2019 года. Как сообщает пресс-служба администрации, работу оценивали по нескольким показателям, ключевым из которых является исполнение плана по инвестпроектам. Администрации районов оцениваются также по качеству содержания территории.

Лидерами среди подразделений мэрии оказались департамент финансов, департамент общественной безопасности, управление ЗАГС, управление по экологии и природопользованию, департамент социальной политики. У этих подразделений высокий уровень достижения по всем показателям. Среди отстающих — департамент транспорта, департамент дорог и благоустройства. Глава Перми не стал слушать объяснений начальника управления капитального строительства Константина Горячих и объявил ему выговор за неудовлетворительную работу по исполнению инвестиционного плана.

«В ближайшие недели готов выслушать предложения, как вы можете изменить ситуацию в части исполнения инвестпланов. Считаю, что без персональных руководителей, которые ведут объекты от начала проектирования и до их завершения, а затем и сдачи в эксплуатацию, нам не обойтись. На каждом крупном объекте должно быть по одному куратору. Если строительство долгосрочное, то необходимо создавать целый проектный офис»,— обратился Дмитрий Самойлов к своим заместителям.

Плохие оценки получили администрация Мотовилихинского, Индустриального и Кировского районов города Перми. В лидерах Дзержинский, Орджоникидзевский районы, поселок Новые Ляды. По состоянию благоустройства и содержания территории выше среднего значения по городу ситуация в Свердловском районе, поселке Новые Ляды, Орджоникидзевском и Дзержинском районах. Ниже среднего — в Индустриальном, Мотовилихинском, Кировском и Ленинском районах.