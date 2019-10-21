Губернатор представит депутатам заксобрания бюджет на 2020–2021 годы

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, губернатор Пермского края Максим Решетников выступит на пленарном заседании регионального парламента 24 октября. Глава региона представит депутатам проект бюджета Пермского края на 2020–2022 годы. Как сообщил “Ъ-Прикамье” собеседник, близкий к руководству заксобрания, у парламентариев будет возможность задать вопросы губернатору.

Проект бюджета был внесен в заксобрание 1 октября. Доходы краевой казны в 2020 году запланированы на уровне 129,7 млрд руб., в 2021-м — 137 млрд руб., в 2022 году — 142,8 млрд руб. Расходы бюджета запланированы в размере 140,7 млрд руб. в 2020 году, 150 млрд руб.— в 2021-м и 156,4 млрд руб. в 2022 году. Плановый дефицит в 2020 году — 11 млрд руб., в 2021 году — 13 млрд руб., в 2022-м — 13,6 млрд руб.