Медведев: «регуляторная гильотина» улучшит условия для бизнеса с 2020 года

Уже в следующем году условия для ведения бизнеса в России улучшатся благодаря «регуляторной гильотине», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24». Председатель правительства был инициатором пересмотра всех обязательных требований, принятых до середины 2010 года. Законопроект о «регуляторной гильотине» должен вступить в силу к 2021 году.

По словам господина Медведева, инициатива должна помочь «отсечь массив нормативных актов, которые принимались давно и тормозят наше развитие». Премьер уточнил, что «на деле очень сложно» определить, от каких обязательных требований нужно отказаться, и по этому вопросу ведется «большая работа». «Когда мы ее закончим (это короткая перспектива, по сути, начиная со следующего года), мы исходим из того, что эти условия для ведения бизнеса, в том числе бизнеса с участием иностранных инвесторов, будут лучше»,— сказал Дмитрий Медведев, которого цитирует пресс-служба правительства.

По мнению премьер-министра, все инвесторы в России должны получать «одинаково привлекательные условия для работы». «Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, <…> все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов — и административных, и налоговых, и трудовых законов»,— отметил он.

Напомним, под действие «регуляторной гильотины» должны попасть 33 ведомства, из которых 21 госорган является регулятором во вверенной ему сфере контроля: это, например, МЧС, ФАС, Роспотребнадзор. В августе бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине» из-за «ряда фундаментальных недостатков».

О критике бизнес-омбудсмена в отношении реформы контроля и надзора — в материале “Ъ”.